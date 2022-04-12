«ويلسون العالمية» ترعى اتحاد التنس

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد التنس وشركة «ويلسون» العالمية الرائدة في منتجات التنس، اتفاقية شراكة وتعاون بين الجانبين، تقوم بموجبها الشركة الراعية بدعم المنتخبات الوطنية للتنس والمسابقات التي ينظمها الاتحاد، ضمن أجندته السنوية، بما يسهم في دعم هذه الرياضة والارتقاء بها.

وجرى توقيع الرعاية في مقر اتحاد التنس بدبي، بحضور الأمين العام للاتحاد ناصر يوسف المرزوقي، وجيمس توربين مدير شركة برو تنس العالمية ممثل «ويلسون».

وشكر الأمين العام للاتحاد الشركة الراعية، على اختيارها تنس الإمارات لتقديم الرعاية والتعاون، وهو ما يعكس المكانة التي تحظى بها اللعبة في الوقت الحاضر، قائلاً: يسعدنا إبرام هذه الاتفاقية التي تعد الأولى لهذه الشركة العالمية في الإمارات والمنطقة، وهو ما يعكس النقلة النوعية المميزة للتنس في الإمارات.

وقال: نحن بدورنا نعتز بذلك ونتطلع لتطوير هذه الاتفاقية بما ينعكس إيجاباً على المردود العام لجهود الاتحاد، بتطوير رياضة التنس، كما لن تكون الرعاية الوحيدة، بل ستكون هنالك اتفاقيات شراكة أخرى تخدم تطور اللعبة، ونشر ثقافة ممارسة رياضة التنس بشكل أفضل.

بدوره أوضح السيد جيمس توربين، بأن شركته اختارت اتحاد التنس لعقد هذه الشراكة لقناعتها بجدية العمل في هذا الاتحاد، خصوصاً وأن اتحاد التنس في الإمارات، لديه خطط توسعية عالية تشعرنا بالفخر لنكون جزءًا من هذه الخطة، وتزامناً مع خطة الترويج وتطوير التنس التي يعمل عليها الاتحاد وجدنا أن أهدافنا متقاربة، ولذلك نحن متحمسون لتحقيق هذه الأهداف.