ماكلروي يقطع خطوة كبيرة نحو «ختام دبي»

دبي (الاتحاد)

قطع النجم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي خطوة كبيرة للتأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد، التي تُعد ختام الموسم، وتقام في عقارات جميرا للجولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد تقدمه إلى المركز الثاني بحسب الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد» التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية.

وجاء تقدم ماكلروي بحلوله وصيفاً في بطولة الماسترز الأميركية، التي اختتمت في نادي أجوستا العريق للجولف، ليرفع رصيده إلى 1729 نقطة، وهو اللاعب الذي سبق أن توج بلقب الجولة 3 مرات في مسيرته أعوام 2012 و2014 و2015.

واستفاد الإيرلندي شون لوري من حصوله على المركز الثالث في بطولة الماسترز الأميركية، ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب جولة دي بي وورلد، رافعاً رصيده إلى 809.6 نقطة، ليتقدم 37 مركزاً دفعة واحدة بعدما كان بالمركز 42 في الأسبوع الماضي.

من جانبه تقدم الأميركي كولين موريكاوا، حامل لقب جولة دي بي وورلد، 28 خطوة ليصبح بالمركز الثاني عشر بحسب الترتيب الأسبوعي برصيد 679.6 نقطة، وهو الذي جاء بالمركز الخامس في بطولة الماسترز.

وواصل النرويجي فيكتور هوفلاند تربعه على صدارة ترتيب الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد»، برصيد 1893 نقطة، بعدما سبق أن توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، في شهر يناير الماضي، فيما تراجع البلجيكي توماس بيترز الذي حقق لقب أبوظبي إتش أس بي سي، إلى المركز الثالث برصيد 1456.2 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي وورلد يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة مختلفة.