بريق عالم دبي للرياضة.. 8 ألعاب في 23 أسبوعاً

رضا سليم (دبي)

دشن عالم دبي للرياضة، فعاليات النسخة الثانية عشرة، بقاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، وهو الحدث الذي يمتد على مدار ستة أشهر، ويوفر مجموعةً واسعة من الأنشطة الرياضية ضمن 42 ملعباً تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع كأكبر وجهةٍ رياضية داخلية في الإمارات، حيث يستمر الحدث على مدار 23 أسبوعاً، وتحديداً حتى 21 سبتمبر المقبل وهي النسخة الأطول زمنياً منذ انطلاقته.

ويقدم عالم دبي للرياضة فرصة مميزة لممارسة مجموعة من الرياضات الأكثر شعبية في الإمارات، وتمثلت في 8 ألعاب هي الريشة الطائرة وكرة السلة والكريكيت وكرة القدم والبادل والتنس وكرة الطاولة والكرة الطائرة، وذلك يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 1 بعد الظهر، خلال شهر رمضان المبارك، ومن الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل بعد انتهاء الشهر الفضيل.

وتشمل مرافق عالم دبي للرياضة 18 ملعباً للريشة الطائرة، و3 ملاعب لكرة السلة، وملعباً للكريكيت، وملعبين للبادل، و6 ملاعب لكرة القدم، وثمانية ملاعب لكرة الطاولة، وملعبين للتنس، وملعبين للكرة الطائرة.

وجاءت ضربة البداية بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد إبراهيم مدير قسم الفعاليات المجتمعية بالمجلس، وعدد من الشخصيات، حيث قام الحضور بجولة داخل القاعة الكبيرة التي تضم ملاعب لـ 8 رياضات متنوعة.

وقال سعيد حارب: تجسّد النسخة الحالية من عالم دبي للرياضة أضخم فعاليةٍ من نوعها، حيث توفّر لعشاق الرياضة مجموعةً واسعة من الأنشطة الرياضية والبدنية.

وأضاف: «تعد نسخة هذا العام الأطول، حيث تمتد على مدار 23 أسبوعاً، ما يعكس الاهتمام المتزايد للمشاركة بالأنشطة الرياضية في إمارة دبي، بالتوازي مع تركيز قيادة دولتنا الرشيدة على الترويج للرياضة والأنشطة البدنية بين أوسع شريحةٍ ممكنة في المجتمع».

وقال ماهر جلفار: تشكل الرياضة جزءاً أساسياً من الحياة في دبي، ويسرنا أن نوفر هذه المنصة أمام سكان وزوار دبي والإمارات لتمكينهم من اختبار تجارب متميزة وتكوين صداقات جديدة وممارسة رياضاتهم المفضلة خلال فصل الصيف، ونفخر لتمكننا من زيادة مساحة الوجهة خلال العام الحالي، ما أتاح لنا إضافة المزيد من الملاعب والمرافق الرياضية المميّزة.