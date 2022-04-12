مشوار فرناندينيو مع السيتي يصل محطة الختام

لندن (رويترز)

قال البرازيلي فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي، إنه لا يعتزم تمديد تعاقده مع النادي المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هذا الموسم، في قرار أدهش المدرب بيب جوارديولا.

وخاض اللاعب البالغ عمره 36 عاماً أكثر من 370 مباراة في جميع المسابقات مع سيتي، منذ انضمامه من شاختار دونيتسك في 2013، وساعد النادي في الحصول على أربعة ألقاب للدوري الممتاز وستة ألقاب لكأس الرابطة، ومدد اللاعب عقده لمدة عام واحد في يونيو الماضي.

وفي حديثه قبل مباراة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام أتليتيكو مدريد اليوم الأربعاء، قال فرناندينيو إنه لم يشعر بالمفاجأة لقلة مشاركاته في المباريات في الأشهر الأخيرة.

وأوضح لاعب الوسط البرازيلي الذي اعتمد عليه جوارديولا كثيراً في مركز قلب الدفاع للصحفيين: بعد تسع سنوات وربما بعد موسم 2018-2019، عندما غيرت مركزي قد يكون هذا أحد الأسباب. مع التقدم في السن، بات من الصعب علي أن أكون في أفضل حالاتي لمساعدة الفريق كما كنت أفعل دائماً.

وكتب فرناندينيو في وقت لاحق على تويتر أنه كان «صادقاً وعفوياً بنسبة 100%» في الإجابة عن الأسئلة بخصوص مستقبله.

وأضاف: لكن أي شخص يعرفني، فإنه يعرف أيضا أن أكبر شرف لي هو تمثيل مانشستر سيتي ومن مهامي حمل شارة القيادة. ينصب تركيزي بنسبة 100%على الفوز بكل ألقاب البطولات التي نلعبها، وسأتحدث فقط عن مستقبلي في نهاية الموسم.

وقال جوارديولا إنه فوجئ بتصريحات فرناندينيو الذي يعتزم العودة إلى بلاده، لكنه أكد أنه سيحاول إقناعه بالعدول عن قراره.

وأضاف: لم أكن أعرف. سمعت هذه الأخبار منكم. سنرى ما سيحدث. لا أعرف ماذا سيحدث. إنه لاعب مهم للغاية. سأتحدث إليه. في نهاية الموسم سنتحدث. ربما بسبب عائلته. سأحب ذلك إذا استمر معنا. سنتحدث.

ويتقدم سيتي 1-صفر من مباراة الذهاب بفضل هدف كيفن دي بروين في الدقيقة 70، وسيتلقى دفعة بسفر المدافع روبن دياز مع التشكيلة إلى إسبانيا بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.