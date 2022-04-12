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الرياضي
سيميوني رداً على ساكي: «الثرثرة لا تفيد»
سيميوني رداً على ساكي: «الثرثرة لا تفيد»
12 ابريل 2022 17:22

مدريد (رويترز) 

قال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، إن النادي الإسباني لن يغير طريقة لعبه رغم الانتقادات الشديدة، عندما يستضيف مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع.
وبعد الخسارة ذهاباً 1-صفر الأسبوع الماضي بخطة دفاعية مفرطة لم تسفر عن أي محاولات على المرمى، تلقى أتليتيكو الكثير من الانتقادات، بما في ذلك من المدرب السابق أريجو ساكي، الذي قال إن الفريق يقدم "كرة قدم من حقبة ما قبل التاريخ، من فترة الستينيات".
وقال سيميوني خلال مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول تعليقات ساكي "الثرثرة لا تفيد".
وأضاف: أمتهن التدريب منذ 2005-2006 وأحترم دائماً زملائي. لكن في بعض الأحيان يحاول لاعبون ومدربون سابقون لفت الانتباه بهذا الكلام. أفضل أن أتجاهلهم.
وقال سيميوني إن فريقه، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2014 و2016، لديه شخصية وسيحافظ على هويته رغم أنه ليس أمامه سوى الفوز غداً الأربعاء للتأهل إلى قبل النهائي.
وأضاف المدرب الأرجنتيني: نواجه منافساً يقدم عروضاً جيدة جداً ونتمنى تخطيه. من الواضح أن الأمل وحده لا يكفي، لكننا سنحاول أن ندفعهم للمعاناة خلال المباراة. الأفعال وليس الأقوال هي التي ستحدد مشوارنا في البطولة.
وكرر كوكي قائد أتليتيكو تصريحات مدربه وأصر على أن الفريق يستمتع بطريقة لعبه القائمة على القوة والحماس.
وقال لاعب الوسط: نلعب بهذا الشكل منذ عقد ونستمتع بذلك. لدينا خطة وسنلتزم دائما بها. نعرف كيف يلعب سيتي، لا يمكنك منحهم مساحة. دع الناس يقولون ما يحلو لهم. نلعب بالطريقة التي نحبها وسنواصل فلسفتنا رغم كلام النقاد.

أتلتيكو مدريد
دييجو سيميوني
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
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