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الرياضي
الألعاب النارية تكلف دبا 10 آلاف درهم وإنذاراً!
الألعاب النارية تكلف دبا 10 آلاف درهم وإنذاراً!
12 ابريل 2022 20:00

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.
وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي الرمس لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وعقوبة الإنذار لنادي دبا وتغريمه مبلغ وقدره (10 آلاف درهم) بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية، والنزول لأرض الملعب، وذلك في مسابقة دوري الدرجة الأولى.
وعاقبت فريق فورسان هيسبانيا في مسابقة دوري الدرجة الثانية بعقوبة لفت النظر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وللسبب ذاته وجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لفرق النجوم والدعم الرياضي وإنتر سيتي، وعقوبة الإنذار لفريق رمال في مسابقة دوري الدرجة الثالثة.
وفي مسابقة دوري الناشئين تحت 17 سنة، قررت اللجنة خسارة نادي الجزيرة الحمراء لمباراته أمام نادي الظفرة بنتيجة 0 – 3 وتحمله تكاليف الحكام لتخلفه عن الحضور للمباراة، فيما وجهت عقوبة لفت النظر لنادي الفجيرة لتلفظ جماهيره ألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراته أمام نادي بني ياس، وقيامهم بإلقاء مخلفات في أرضية الملعب، ووجهت عقوبة الإنذار لنادي عجمان، ولفت النظر لنادي الرمس لمخالفتهما لبروتوكول المباريات، ولفتت نظر نادي الإمارات في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عاماً بسبب مخالفته بروتوكول المباريات.

دبا الفجيرة
دوري الدرجة الأولى
لجنة الانضباط
اتحاد الكرة
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