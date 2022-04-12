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35 لاعباً في القائمة الموسعة لمنتخبنا لمعسكر مايو
35 لاعباً في القائمة الموسعة لمنتخبنا لمعسكر مايو
12 ابريل 2022 19:15

 
معتز الشامي (دبي)
يرصد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، القائمة الموسعة التي سيتم الاعتماد عليها خلال المعسكر المرتقب في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، والمتوقع ألا تقل عن 35 لاعباً يتابع أبرزهم بالفعل حالياً، وذلك استعداداً لخوض غمار مباراة الملحق الآسيوي أمام منتخب أستراليا 7 يونيو المقبل في الدوحة، والتي سيعني الفوز بها التأهل للملحق العالمي لمواجهة منتخب بيرو 13 من نفس الشهر، لحسم بطاقة التأهل لمونديال 2022.
ويتواجد جهاز المنتخب الوطني في السعودية لمتابعة مجموعات أنديتنا الـ 3 المشاركة في دوري الأبطال، واتفق الجهاز الفني لـ «الأبيض»، على أن يختار أكثر العناصر جاهزية لضمها للتجمع المرتقب.
ووفق مصادر «الاتحاد» فقد وضع الجهاز الفني خطة تحضير للأبيض من عدة مراحل، تتعلق المرحلة الأولى بخوض معسكر «طويل» يبدأ أحد أيام 20 إلى 23 مايو المقبل، على أن يخوض المنتخب وديتين «اذا توافرت الفرصة لذلك» أو ودية واحدة على أقل تقدير.
وسيمنح رودولفو الفرصة لأبرز العناصر التي يقوم باختيارها من ضمن قائمة الـ 35 لاعباً المرشحة للانضمام للتجمع المرتقب، والمتوقع أن تشهد عودة إسماعيل مطر وتيجالي إلى الأبيض.
وتشير المتابعات إلى أن الجهاز الفني سيستبعد في المرحلة الأولى للتجمع لاعبي الوحدة والشارقة، حال تم الموافقة على ترحيل نهائي الكأس ليقام يوم 27 الجاري، بدلاً من موعده السابق 11 مايو، وبالتالي تم رصد الأسماء البديلة المتوقع ضمها في التجمع المقبل، لحين انتهاء مباراة النهائي، وبعدها يلتحق الدوليين بصفوف المعسكر قبل السفر إلى الدوحة لمواجهة المنتخب الأسترالي.

 

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