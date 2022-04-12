جوران يفك شيفرة هجوم عجمان في ودية العروبة

رضا سليم (دبي)

يخوض فريق عجمان مباراة ودية أمام العروبة يوم السبت المقبل، في إطار استعدادات «البرتقالي» لعودة مباريات الدوري يوم 23 الجاري بمواجهة خورفكان في الجولة 21، ويسعى الصربي جوران مدرب الفريق للحفاظ على مستوى اللاعبين الفني والبدني، وتجهيز اللاعبين الذين غابوا في مباراة الظفرة الأخيرة التي خسرها الفريق بثلاثية، وأبرزهم البرازيلي لياندرو الغائب للإصابة والذي بدأ التعافي ودخول التدريبات مع الفريق، والمغربي وليد أزارو الذي لم يشارك في المباراة الماضية بسبب الحصول على 3 إنذارات.

ويواجه جوران تحدياً كبيراً في هجوم البرتقالي بعد رحيل الجامبي أبوبكر تراولي، وهو ما أظهرته مباريات الفريق الأخيرة، حيث غابت اللمسة الأخيرة ولم ينجح الفريق في تسجيل أية أهداف، بعد الاعتماد على فراس بالعربي، ومحمد هلال للتحرك من الوسط للهجوم.

ورغم كم الفرص التي سنحت لكلا اللاعبين للتسجيل إلا أنهما لم ينجحا في تطبيق ما يرغب المدير الفني في تحقيقه، مع اختفاء المهاجم الصريح، وهو ما يعني أن الفريق سيعتمد خلال المباريات المتبقية من الدوري على مهاجم واحد هو وليد أزارو، في الوقت الذي يمثل رحيل تراولي فرصة ذهبية أمام سعيد جاسم للعودة أساسياً إلى تشكيلة الفريق وإن كان اللاعب قد غاب في المباراة الماضية بسبب الإصابة.

وستكون مباراة العروبة الودية فرصة كبيرة لبروفة عودة الدوري والاعتماد على التشكيلة النهائية، خاصة في الخط الهجومي، حيث ينتظر أن تظهر فكر جوران في التعامل مع المباريات الأخيرة في الدوري، كما لجأ المدرب للاستعانة بعدد من لاعبي فريق الرديف منهم عبدالله عبدالعزيز، الذي بدأ في الدفع به في المباريات الأخيرة لتعويض غياب لياندرو، وأيضاً نوفاك فوكفيتش الذي دفع به في مباراة الظفرة، وحميد جمال.