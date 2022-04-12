اليوم 08:51
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
28% نجاح سفرائنا في «الآسيوية»
28% نجاح سفرائنا في «الآسيوية»
12 ابريل 2022 16:45

منير رحومة (دبي)


جاءت حصيلة سفراء الكرة الإماراتية، بعد مرور جولتين على انطلاقة مسابقة دوري أبطال آسيا مخيبة لآمال الجماهير، بعد حصد 5 نقاط فقط من بين 18 نقطة ممكنة، مع استمرار النتائج السلبية للجزيرة وشباب الأهلي الذين عجزا عن تحقيق الفوز في الجولتين، مقابل خسارة وفوز للشارقة. 

وعلى الرغم من تقارب المستويات في دور المجموعات الخاصة بمنطقة غرب القارة، إلا أن أنديتنا لم تظهر بالمستوى المطلوب، وعجزت عن فرض حضورها، أو المنافسة على البطاقات المؤهلة إلى الدور المقبل بجدية، خاصة أن نظام البطولة يمنح بطاقة مباشرة لأصحاب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى 3 بطاقات لأفضل 3 فرق حققت المركز الثاني.
ومع انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات لم ينجح أي فريق من ممثلي الكرة الإماراتية في حصد المركز الأول بمجموعته، مما يصعب من المهمة في بقية المشوار ويفرض على الفرق الثلاثة تصحيح المسار بالانتصارات، حتى يستعيدوا حظوظهم في المنافسة بجدية على بطاقات التأهل إلى الدور ال16.
ويتذيل الجزيرة المجموعة الثانية من دون نقاط، بعد أن تلقى خسارتين، واستقبلت شباكه خمسة أهداف، ليكون بذلك من بين أضعف خطوط الدفاع في البطولة، وأيضاً صاحب أضعف خط هجوم، بعد أن سجل هدفاً وحيداً. 

ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين من تعادلين، حيث سجل هدفين واستقبل مثلهما، أما الشارقة الذي يتواجد في مجموعة حديدية، فنجح في تصحيح وضعه بالجولة الثانية، وحقق أول انتصار له في البطولة، ليحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط. 

وحفظ «الملك» ماء وجه أنديتنا في البطولة القارية، بعد العرض القوي الذي قدمه في المباراتين، والانطباع الإيجابي الذي تركه في مواجهتيه القويتين أمام الهلال السعودي حامل اللقب واستقلال الإيراني، وسجل ثلاثة أهداف، واستقبلت شباكه نفس العدد خلال جولتين.
ويذكر أن فريقين فقط حقق العلامة الكاملة، بعد جولتين بحصد ست نقاط، هما الهلال والشباب السعوديان، في المجموعتين الأولى والثانية، ويتصدر الشباب أقوى خطوط الهجوم بتسجيل ستة أهداف، يليه الهلال بخمسة أهداف. 

وعلى صعيد الدفاع، يحتل الشباب والغرافة القطري الصدارة بحفاظهما على شباكهما نظيفة خلال الجولتين.
وتقام منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات تقام غداً الخميس، حيث يلتقي الجزيرة مع مومباي سيتي الهندي على ملعب الملك فهد الدولي، وشباب الأهلي مع الغرافة القطري على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بينما يلعب الشارقة الجمعة المقبل مع الريان القطري على ملعب الملك فهد الدولي.

دوري أبطال آسيا
الشارقة
شباب الأهلي
الجزيرة
آخر الأخبار
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©