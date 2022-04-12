28% نجاح سفرائنا في «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)



جاءت حصيلة سفراء الكرة الإماراتية، بعد مرور جولتين على انطلاقة مسابقة دوري أبطال آسيا مخيبة لآمال الجماهير، بعد حصد 5 نقاط فقط من بين 18 نقطة ممكنة، مع استمرار النتائج السلبية للجزيرة وشباب الأهلي الذين عجزا عن تحقيق الفوز في الجولتين، مقابل خسارة وفوز للشارقة.

وعلى الرغم من تقارب المستويات في دور المجموعات الخاصة بمنطقة غرب القارة، إلا أن أنديتنا لم تظهر بالمستوى المطلوب، وعجزت عن فرض حضورها، أو المنافسة على البطاقات المؤهلة إلى الدور المقبل بجدية، خاصة أن نظام البطولة يمنح بطاقة مباشرة لأصحاب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى 3 بطاقات لأفضل 3 فرق حققت المركز الثاني.

ومع انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات لم ينجح أي فريق من ممثلي الكرة الإماراتية في حصد المركز الأول بمجموعته، مما يصعب من المهمة في بقية المشوار ويفرض على الفرق الثلاثة تصحيح المسار بالانتصارات، حتى يستعيدوا حظوظهم في المنافسة بجدية على بطاقات التأهل إلى الدور ال16.

ويتذيل الجزيرة المجموعة الثانية من دون نقاط، بعد أن تلقى خسارتين، واستقبلت شباكه خمسة أهداف، ليكون بذلك من بين أضعف خطوط الدفاع في البطولة، وأيضاً صاحب أضعف خط هجوم، بعد أن سجل هدفاً وحيداً.

ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين من تعادلين، حيث سجل هدفين واستقبل مثلهما، أما الشارقة الذي يتواجد في مجموعة حديدية، فنجح في تصحيح وضعه بالجولة الثانية، وحقق أول انتصار له في البطولة، ليحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

وحفظ «الملك» ماء وجه أنديتنا في البطولة القارية، بعد العرض القوي الذي قدمه في المباراتين، والانطباع الإيجابي الذي تركه في مواجهتيه القويتين أمام الهلال السعودي حامل اللقب واستقلال الإيراني، وسجل ثلاثة أهداف، واستقبلت شباكه نفس العدد خلال جولتين.

ويذكر أن فريقين فقط حقق العلامة الكاملة، بعد جولتين بحصد ست نقاط، هما الهلال والشباب السعوديان، في المجموعتين الأولى والثانية، ويتصدر الشباب أقوى خطوط الهجوم بتسجيل ستة أهداف، يليه الهلال بخمسة أهداف.

وعلى صعيد الدفاع، يحتل الشباب والغرافة القطري الصدارة بحفاظهما على شباكهما نظيفة خلال الجولتين.

وتقام منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات تقام غداً الخميس، حيث يلتقي الجزيرة مع مومباي سيتي الهندي على ملعب الملك فهد الدولي، وشباب الأهلي مع الغرافة القطري على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بينما يلعب الشارقة الجمعة المقبل مع الريان القطري على ملعب الملك فهد الدولي.