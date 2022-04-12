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«القابضة الرمضانية» تصل محطة ربع النهائي
«القابضة الرمضانية» تصل محطة ربع النهائي
12 ابريل 2022 16:30

دبي (الاتحاد)
اختتمت أمس مباريات دور الـ16 لبطولة «القابضة (ADQ) الرمضانية» لكرة القدم، التي يُشرف عليها اتحاد الكرة، وتندرج تحت مظلة «القابضة ADQ» الراعي الرسمي لاتحاد الكرة.
وكانت مباريات هذا الدور قد أسفرت عن فوز فريق أيه دي بورت 1 على فريق أيه دي أس أس سي، وأيه دي كيو على أيه دي بورت 2، و«صحة 5» على «صحة 8»، و«إيه إن إيه سي» على «إيه أس أي1».
فيما حقق فريق «إيه دبليو إيه سي» الفوز على فريق «أغذية 4»، و«أيه دي إم» على «أغذية 3»، و«أيه أس أي 3» على «صحة 3»، و«ضمان 1» على «ويز آير».
وتُقام يوم غدٍ «الأربعاء» مباريات الدور ربع النهائي للبطولة، حيثُ يلتقي فريق «أيه دي كيو» مع فريق «أيه دي إم»، و«صحة 5» مع «إيه أس أي 5»، وتُلعب المباراتان الساعة 21:30، ويواجه فريق «أيه دي بورت 1» نظيره فريق «إيه دبليو إيه سي»، ويلعب «ضمان 1» مع «إيه إن إيه سي»، وتُقام هاتان المباراتان الساعة 22:30.

اتحاد الكرة
الشركة القابضة ADQ
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