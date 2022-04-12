«نيتف تريل» لجودلفين يستعد للجينيز في كريفن

أبوظبي (الاتحاد)

يستأنف غداً بطل خيول سن السنتين «نيتف تريل» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك مشواره من حيث انتهى الموسم الماضي، عبر سباق كريفن ستيكس للفئة الثالثة التحضيري لـ 2000 جينيز في نيوماركت.

ويخوض المهر المنتسب للفحل «أواسيس دريم» السباق الأبرز في حفل كريفن على مسافة الميل، عقب موسم مميز خال من الخسارة، تضمن انتصارين رائعين على مستوى الفئة الأولى، هما فنسانت أوبريان ناشونال ستيكس في ذي كورا، ودارلي ديوهرست ستيكس بنيوماركت.

وقال شارلي أبلبي: نتطلع إلى رؤية «نيتف تريل» يستهل موسم الثلاث سنوت، لقد أمضى الشتاء بصورة طيبة، ونشعر بالارتياح تجاه تحضيراته للسباق، لذلك لا توجد أي سلبيات، وليام بيوك امتطاه كثيراً مؤخراً، والفريق بأكمله سعيد جداً بحالة الجواد.

وأضاف: لم يتبق سوى أسبوعان ونصف على سباق 2000 جينيز، ونشعر أنه ليس بحاجة لخوض سباق كريفن، ولكن المشاركة ستساعد على إنعاش ذاكرة السباقات عند الجواد، وهو أمر مفيد من الناحية الذهنية أكثر من كونه بدنياً.

ويواجه «نيتف تريل» ستة خيول، أبرزها «المبهر» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«هوو يا مال» لأحمد الشيخ، بالإضافة إلى ممثل ياليدويل «ستار أوف إنديا»، و«كلاي مور»، و«كينج ماس»، إلى جانب «زي شاريا».

من المقرر أن يؤدي «كوريباس» لجودلفين، الفائز بسباق أمريتس أوتم ستيكس للفئة الثالثة الموسم الماضي، تمريناً حول مضمار نيوماركت هذا الأسبوع، كجزء من استعداده لسباق 2000 جينيز في نهاية الشهر.

وتابع شارلي أبلبي: تدرب كوريباس بشكل جيد للغاية يوم السبت، وقررنا بعد ذلك أنه لا يوجد الكثير الذي يمكن أن يكسبه من خلال إشراكه بسباق تحضيري، ويسعدنا التوجه مباشرة إلى الجينيز عقب إجراء تمرين حول المضمار على خلفية التمارين التي أداها خلال نهاية الأسبوع.

وتجري المهرة «الليالي» لشادويل بإشراف شارلي هيلز، مراناً أيضاً في مضمار نيوماركت، استعداداً للسباقات الكلاسيكية المقبلة، أولها الألف جينيز الإنجليزي في بداية الشهر المقبل، وهو نفس الإعداد من قبل والده باري هيلز، مع المهر «غناتي» التي فازت بالجينيز عام 2009.