«سباق رباعي» على بطاقة التأهل الثانية إلى «المحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تتجه الأنظار في الجولات الثلاث المتبقية من «دوري الدرجة الأولى» إلى المنافسة المحتدمة على بطاقة التأهل الثانية إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تجمع أربع أندية بحظوظٍ متفاوتة بعدما حسم دبا «المتصدر» بطاقة التأهل الأولى بنهاية الجولة 27، والتي شهدت فوزه ال 22 على سيتي 5-1 ليرفع رصيده إلى 68 نقطة.

ويجمع طموح «التأهل الأول» لدوري الكبار على التوالي العربي «الوصيف» برصيد 59 نقطة، والبطائح «الثالث» برصيد 58 نقطة، ودبا الحصن «الرابع» برصيد 56 نقطة، إلى جانب الحمرية صاحب الحظوظ الأضعف وصاحب المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وستكون الجولات الثلاث المتبقية في عمر المنافسة حاسمة في صراع الحسم، حيث تُلعب الجولة 28 يومي 16 و17 أبريل، والجولة 28 في توقيت موحد يوم 23 أبريل، والجولة ال 30 والأخيرة يوم 30 أبريل.

وتتفاوت قوة المواجهات المتبقية للفرق الأربعة المتنافسة على بطاقة الصعود الثانية، حيث يخوض العربي «الوصيف» حالياً مباراتين من أصل ثلاثة أمام فرق المقدمة في مواجهة الحمرية «الخامس» في الجولة 28، ودبا «المتصدر» في الجولة 29، قبل أن ينهي مشواره بلقاء الفجيرة «السابع» في الجولة الأخيرة.

ويبدو مشوار البطائح «أسهل على الورق» حيث يواجه الرمس صاحب المركز ال 13، والتعاون «الثاني عشر»، قبل أن يختتم بلقاء الحمرية «الخامس» في الجولة الأخيرة، في المقابل يواجه دبا الحصن ضيفه دبا «المتصدر» في الجولة 28، والفجيرة «السابع»، والذيد «قبل الأخير» على التوالي، فيما يلعب الحمرية مبارياته المتبقية في مواجهة العربي، وحتا، والبطائح.

وتلعب المواجهات المباشرة للفرق المتنافسة على بطاقة الصعود، دوراً مهماً في تحديد الترتيب النهائي لجدول دوري الدرجة الأولى، حيث تبرز في الجولة 28 مواجهة العربي والحمرية، فيما يلعب دبا الحصن أمام دبا المتصدر، وتشهد الجولة الأخيرة مواجهة البطائح والحمرية.

وتزيد رغبة دبا المتصدر وصاحب بطاقة التأهل الأولى، في حسم لقب الدوري وكسر الرقم القياسي في عدد نقاط «البطل» والمسجل باسم خورفكان برصيد 75 نقطة، من الصعوبات على الفرق المتنافسة على البطاقة الثانية، حيث يلتقي «النواخذة» في الجولتين 28 و29 مع فريقي دبا الحصن «الرابع» والعربي «الوصيف» على التوالي.

وتطارد الفرق الأربعة المتنافسة على بطاقة الصعود الثانية طموح التأهل الأول للمحترفين، أملاً في أن يحظى الفائز بالبطاقة الثانية، التي تحمل الرقم 21 للفرق التي شاركت في دوري المحترفين منذ الانطلاقة موسم 2008- 2009، والذي جمع 20 فريقاً في المواسم الماضية، ويعد العروبة آخر الأسماء المنضمة إلى «دوري الكبار» بعد تأهله بنهاية الموسم الماضي 2020- 2021، بوصفه بطلاً لدوري الدرجة الأولى.



المباريات المتبقية للفرق المتنافسة على بطاقة التأهل الثانية:

العربي

الترتيب الحالي: الثاني/ 59 نقطة

المباريات المتبقية: الحمرية «على ملعبه»/ دبا «خارج ملعبه»/ الفجيرة «على ملعبه»

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البطائح

الترتيب الحالي: الثالث/ 58 نقطة

المباريات المتبقية: الرمس «على ملعبه»/ التعاون «خارج ملعبه»/ الحمرية «على ملعبه»

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دبا الحصن

الترتيب الحالي: الرابع/ 56 نقطة

المباريات المتبقية: دبا «على ملعبه»/ الفجيرة «خارج ملعبه»/ الذيد «على ملعبه»

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الحمرية

الترتيب الحالي: الخامس/ 50 نقطة

المباريات المتبقية: العربي «خارج ملعبه»/ حتا «على ملعبه»/ البطائح «خارج ملعبه»