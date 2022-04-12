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«الإمارات الوطنية» إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد
«الإمارات الوطنية» إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد
12 ابريل 2022 15:51

أبوظبي (الاتحاد)

حجز فريق مدارس الإمارات الوطنية المقعد الأول في نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بعد تفوقه على وكالة أنباء الإمارات 2- 0 أمس الأول على ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، في البطولة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ومنح أحمد سمير فريقه النقاط الثلاث، بعدما سجل هدفين في مرمى وكالة أنباء الإمارات «وام»، في مباراة كانت الأفضلية فيها لفريق مدارس الإمارات الوطنية، إذ فرض أسلوبه منذ بداية المواجهة وتحكم بشكل كبير في مجريات اللعب.
وفي المباراة الثانية، أنعش مكتب البعثات الدراسية حظوظه، بعد فوزه 2 - 0 على فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، وسجل الهدفين زكريا أكريران وخلدان محمد.
وبهذه النتيجة ضمن فريق مدارس الإمارات الوطنية صدارة المجموعة الأولى بعدما وصل إلى النقطة السادسة، وحجز مقعده في نصف النهائي، ويحتل مكتب البعثات الدراسية بـ «3 نقاط»، وخلفهما وكالة أنباء الإمارات «وام»، وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية برصيد نقطة واحدة.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، اليوم الأربعاء، حيث تتنافس ثلاثة فرق على بطاقة التأهل الثانية إلى نصف النهائي، حيث يلتقي مكتب البعثات الدراسية ووكالة أنباء الإمارات «وام»، ويلعب فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية مع مدارس الإمارات الوطنية المتصدر.
من جهة ثانية واصلت اللجنة المنظمة اهتمامها بالجوانب الفنية للبطولة، وحافظت على استقطاب أفضل الحكام في الدولة، وشهدت المباريات الماضية تواجد عادل النقبي ونواف الزيودي إضافة إلى حسن المهري ومحمد علي يوسف وأحمد الراشدي، وأشرف على مواجهات، أمس الأول طاقم مكون من سلطان عبدالرزاق وعبدالله النقبي.
يذكر أن البطولة تقام برعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

منصور بن زايد
قصر الإمارات
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