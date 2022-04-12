افتتاح بطولة الشارقة الدولية للناشئين بمشاركة 7 فرق

الشارقة (الاتحاد)

افتتح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي البطولة الدولية لكرة القدم بملاعب نادي الشارقة الرياضي بالحزانة، التي خصصت لفئة الناشئين تحت 14 سنة، بمشاركة 7 أندية الشارقة واتحاد كلباء والحمرية والذيد وخورفكان والعربي الكويتي والرستاق العماني.

وأسفرت مباريات البطولة في يومها الأول عن فوز العربي الكويتي على الرستاق العماني 2/0، والشارقة على إتحاد كلباء 2-1، وتعادل الذيد وخورفكان 1-1، كما فاز الشارقة على الحمرية بخماسية نظيفة.

وأكد عيسى هلال بأن البطولة فرصة مثالية للاعبين في هذه المرحلة السنية لإبراز مواهبهم وتوطيد العلاقات بين اللاعبين والفرق المشاركة، لا سيما وأن هنالك فريقان من خارج الدولة، وأشاد بالمستوى الفني في اليوم الأول والحماسة التي كانت سمة واضحة في أداء كل الفرق، موضحاً أن تلك الجدية ستكفل للفرق واللاعبين تحقيق الفائدة المرجوة من هذه البطولة، التي تشارك فيها 5 أندية من الإمارة، ويحرص المجلس على تنظيمها سنوياً لقناعته بوضوح الموهبة في هذه المرحلة السنية وضرورة رصدها والاهتمام بها.

بدوره، أثنى نبيل عاشور على الانطلاقة الجيدة للبطولة مشيراً إلى تطور مستواها من عام إلى آخر، ورحب بفريقي الرستاق العماني والعربي الكويتي، مؤكداً أنهما سيثريان المنافسة وسيحققان مع أندية الإمارة الخمسة فائدة كبيرة من خلال الإحتكاك والمنافسة، وشكر إدارة نادي الشارقة على استضافتها لمباريات البطولة والتعاون مع المجلس لتوفير كل مقومات النجاح.