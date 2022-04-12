«كابوس 5 مارس» يطارد الريال في «قمة الأبطال»

منير رحومة (دبي)

رغم أفضلية الفوز بالذهاب التي حققها ريال مدريد الإسباني على حساب تشيلسي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والفوز الكبير بمعقل حامل اللقب، إلا أن ذكريات 5 مارس 2019 تطارد الفريق الملكي في ملعب سانتياجو برنابيو، والذي شهد ريمونتادا هولندية بطلها أياكس أمستردام، أنهت مشوار الريال في البطولة الأوروبية.

ويخوض ريال مدريد مباراة العودة اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تكرار السيناريو، عندما خسر بالأربعة أمام أياكس أمستردام، وودع البطولة رغم فوزه في الذهاب في أمستردام 2-1 .

ويعود كابوس 5 مارس يعود إلى موسم 2018-2019، عندما كان "الميرنجي" يحمل لقب دوري الأبطال 3 مرات متتالية، وخلال حملة الدفاع عن لقبه، فاز على أياكس أمستردام 2-1 في هولندا ضمن منافسات ذهاب دور الـ16، وبينما احتشد الآلاف من جماهير "الملكي" في مدرجات سانتياجو برنابيو للاحتفال بتأهل شبه مضمون إلى دور الثماني ، قلب "الفريق الشاب" الطاولة، وفجر مفاجأة كبيرة بالفوز بنتيجة 4-1، ليخرج حامل اللقب مبكراً وبخسارةٍ مدويةٍ.

وسجل رباعية أياكس المغربي حكيم زياش ودافيد نيريس ودوسان تاديتش ولاسه شونه، بينما أحرز ماركو أسينسيو هدف الريال الوحي .

ومن المصادفة أن حكيم زياش الذي ساهم في الريمونتادا الهولندية في 2019، يتواجد اليوم ضمن الفريقة اللندني الذي يطمح في تكرار الحدث، والإطاحة بالفريق الملكي في عقر داره.

وللإشارة فإن ريال مدريد لم يسبق أن ودع دوري الأبطال عند الفوز ذهاباً في آخر 14 نسخة من البطولة إلا تلك المرة.