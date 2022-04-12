استعدادات مكثقة لانطلاق كأس رئيس الدولة للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

أكمل اتحاد الجو جيتسو استعداداته لانطلاق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو يومي الجمعة والسبت المقبلين بصالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بنظام الحزام المفتوح، بمشاركة لاعبي ولاعبات أندية وأكاديميات الدولة في مواجهات من العيار الثقيل لحسم اللقب والمراكز الأولى.

وكان نادي بني ياس قد فاز بلقب النسخة الماضية عن فئة الشباب تحت 18 عاماً، وفئة الكبار فوق 18 عاماً أيضاً، وبذلك سيكون على رأس المنافسين للاحتفاظ باللقب في مواجهة باق الأندية التي تبذل قصارى الجهد في الاستعداد لتسجيل حضور قوي وصعود منصة التتويج.

ويقول يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «شهدنا الأسبوع الماضي انطلاقة قوية من خلال منافسات الناشئين التي تميزت بقوة الأداء والمستويات الفنية العالية، وبروز عدد من المواهب التي أثبتت تفوقها على البساط، الأمر الذي يعكس القيمة الفنية لهذه البطولة والتطور الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو في الدولة.»

وتابع: «يعتبر كأس رئيس الدولة للجو جيتسو من أبرز المحطات التي تترجم جهود الأندية والأكاديميات في الاهتمام بفئات الناشئين والشباب والكبار، ويعكس مدى التعاون البناء بين الاتحاد والأندية، من أجل اكتشاف المواهب وتطويرها وتأهيلها لتمثيل الدولة في المنتخبات الوطنية، وتركز استراتيجية الاتحاد على إذكاء روح المنافسة بين الأندية والأكاديميات المحلية لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين واللاعبات في الاحتكاك القوي، وتطوير القدرات بكافة المراحل السنية».

ويؤكد البطران أن النظام الجديد للبطولة، والذي يعتمد على الفصل بين المراحل السنية، وتنظيم جولات منفصلة للاعبين تحت 16 عاماً، و18 عاماً وفوق 18 عاماً يتيح للأندية والأكاديميات فرصة التركيز على الجوانب الفنية والإعدادية لكل فئة على حدة، وبالتالي تحقيق النتائج المرجوة.

ويقول فرّاج العولقي لاعب نادي بني ياس (حزام بنفسجي): إن المشاركة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو لها طعم خاص نظراً لقيمتها الكبيرة، وأن هدف ناديه هذا الموسم هو الاحتفاظ باللقب الغالي، مشيراً إلى أن المهمة لن تكون سهلة في ظل التطور الكبير لأداء لاعبي الأندية والأكاديميات المشاركة، وأن هذه المعطيات تضاعف من دوافعه هو وزملاؤه على تقديم أفضل ما لديهم لتكرار إنجاز الموسم الماضي والحفاظ على اللقب.