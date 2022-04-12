العين يستعد للدوري وكأس المحترفين بـ «الاتفاق»



معتز الشامي (دبي)

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين للتدريبات، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، حيث ستشهد فترة توقف الدوري الحالية، خوض 3 تجارب ودية للزعيم، لتجهيز جميع العناصر لاستئناف الدوري بالجولة 21، ويتصدر البنفسج الترتيب بفارق 7 نقاط عن أقرب المطاردين على القمة.

وستكون الودية الأولى، أمام فريق نادي جلف أف سي، المنتمي لدوري الدرجة الأولى غدا الخميس، والثانية سيتم تحديدها خلال الأيام القادمة، ومن المقرر أن تقام الثلاثاء المقبل، بينما ستقام الودية الأخيرة أمام الاتفاق السعودي الشقيق في 24 من الشهر الجاري.

ويسعى الزعيم من تلك التجارب لاستغلال فترات التوقف لتجهيز جميع اللاعبين، لباقي مشوار الموسم، خاصة أن الفريق سيلعب الجولة 21 المقرر 30 أبريل أمام شباب الأهلي، قبل مواجهة نفس الفريق في نهائي كأس رابطة المحترفين، المقرر 4 مايو المقبل، ما يتطلب تحضير أكثر من لاعب من أجل توفير عناصر قادرة على المشاركة في كلا المواجهتين، متى ما أراد الجهاز الفني أن يجري التغييرات اللازمة على التشكيلة وطريقة اللعب في كلا المباراتين.

ويحتاج البنفسج للوقوف على جاهزية بعض العناصر التي عادت من الإصابة مؤخرا، فضلا عن تجهيز بعض الأسماء التي لم تظهر بالمستوى المنتظر منها خلال الفترات الأخيرة.

من جانبه أكد من جانبه أكد أحمد الشامسي، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، إن المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، يعتمد استراتيجية مثالية في تجهيز كافة اللاعبين بالصورة المطلوبة إلى جانب منح الفرصة لعدد من لاعبي أكاديمية الكرة المميزين لدخول قائمة خياراته، وذلك خلال التوقفات الكثيرة التي شهدها الموسم الحالي بإدخالهم أجواء التدريبات، وإشراكهم في المباريات الودية، الأمر الذي يتم بالتنسيق المباشر مع مشرف الفريق الأول وقطاع أكاديمية الكرة، وحقق النادي من خلاله مكاسب كبيرة في الموسم الحالي.