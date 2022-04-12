16 لاعباً في بطولة جمعية الصحفيين لكرة الطاولة



أبوظبي (وام)

انطلقت مساء أمس، منافسات البطولة الرمضانية لكرة الطاولة التي تنظمها جمعية الصحفيين برعاية اتصالات، وذلك بمقرها في أبوظبي، وتستمر حتى 18 أبريل الجاري.

حضر افتتاح البطولة التي يشارك بها 16 لاعباً من أعضاء الجمعية يمثلون المؤسسات الصحفية والإعلامية بالدولة إبراهيم العسم نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة وعدد من أعضاء مجلس إدارته، إلى جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين.

ورحب حسين المناعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين خلال الافتتاح بالمشاركين، وأكد أن هذه البطولة أمسية رمضانية تشهد منافسة بين المشاركين، متمنياً للمشاركين والبطولة التوفيق والنجاح، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة لأصحاب المراكز الأربعة الأوائل.