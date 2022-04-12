الحسيني: إنجاز المبارزة المصرية «صناعة محلية»

علي معالي (دبي)

نجحت المبارزة المصرية في تأكيد جدارتها العالمية في بطولة العالم تحت 20 و17 سنة، التي أقيمت بمجمع حمدان الرياضي في دبي بالحصول على 3 ميداليات ملونة ذهبية وفضية وبرونزية، ليحافظ الفراعنة على صدارتهم العالمية.

وكشف عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي الكثير من الأسباب التي جعلت المصريين يتألقون في هذه اللعبة، فقال: «نجحنا في الحفاظ على تصنيفنا الأول على مستوى العالم من نسخة العام الماضي التي جرت في مصر بسلاحي سيف المبارزة وسلاح السيف، ودافعنا بمنتهى الشراسة على لقبنا وهو ما حققناه في دبي، لنؤكد بأننا نسير على الطريق الصحيح، ولابد من توجيه الشكر للإمارات على تنظيم الحدث العالمي بمنتهى البراعة والاتقان».

وكشف الحسيني عن أهم العوامل التي جعلت المنتخب يتألق قائلاً: «أسر اللاعبين يبذلون جهداً خرافياً، ويقومون بتوفير البيئة المثالية للنجاح والتألق، خاصة أن هذه المرحلة السنية تحت 20 سنة، إما في مدارس أو جامعات، وبالتالي فإن الجهد يكون معهم مضاعفاً، وجميعهم متفوقون علمياً ورياضياً، وهذه رسالة مهمة للغاية لهذا الجيل».

أضاف: «هناك جهد مبذول من كل الأندية، ويتواجد في صفوف منتخبنا أكثر من 11 نادياً، وهو رقم يؤكد تنوع الكفاءات المتواجدة في كل ربوع مصر، أضف إلى ذلك الإدارة الفنية للمنتخب وهم جميعاً من شباب مصر، فلا يوجد أي مدرب أجنبي في صفوفنا، بل صناعة محلية بأرقام عالمية جعلتنا نعتلي قمة الترتيب».

وتابع:«نلقى دعماً مادياً ومعنوياً لا حدود له من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية ومجموعة الرعاة الداعمين للاتحاد، إضافة إلى زملائي في مجلس الإدارة، نظراً للتخطيط السليم الذي نسير عليه ونحاول تنفيذه وتطبيقه بشكل علمي مدروس، لنجني في النهاية الثمرة بالصدارة العالمية».

وقال:«من المهم في اللعبة أن يتواجد الاستقرار الفني، والدليل أن الجهاز الحالي قوامه الأساسي مستقر ومستمر منذ 5 سنوات، وهي نقطة مهمة للغاية في مجال اللعبة، وأن نمنح مدربينا المحليين الثقة، وأن منظومة اللعبة تسير بشكل مثالي من كافة العناصر، ولدينا مجموعة متكاملة تساهم في النجاح من إدارة فنية ومعنوية وأهالي وأندية ووزارة ولجنة أولمبية ومواهب متنوعة في ملاعب المبارزة».

وأشار عبدالمنعم الحسيني إلى أنه يضع اتحادي كرة اليد والاسكواش مثلاً أعلى وقدوة لكي يسير عليها اتحاد المبارزة، قائلاً:«وجدنا التخطيط منذ سنوات طويلة في هذين الاتحادين، لذلك سيطرنا على اللعبة في العالم، وأنا لا أستطيع أن أضع نفسي في مقارنة معهما، لأنني لم أفعل إنجازهما إلا من سنتين فقط، وعندما أستمر في صناعة هذه الإنجازات لمدة ما بين 5 إلى 10 سنوات متتالية، وقتها يمكنني أن أضع نفسي كاتحاد مبارزة في مقارنة معهما، أو نقول إننا أصبحنا 3 اتحادات تخطط بشكل علمي مدروس بدلا من اثنين».

يذكر أن القائمة الذهبية لمنتخب مصر ضمت اللاعبين: محمد السيد، محمد ياسين، محمود السيد، محمد جابر، والجهاز الفني من د. السيد سامي المدير الفني، وخالد بوهديمة المدرب العام.