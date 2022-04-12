«رجبي الإمارات».. استقبال ذهبي



رضا سليم (دبي)



عادت إلى أرض الوطن عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني للرجال والسيدات بعد انجاز الفوز بكأس آسيا لسباعيات الرجبي للرجال والميدالية الفضية للسيدات في البطولة التي أقيمت بمدينة بوكيت في تايلاند، وهو أول الإنجازات بعد اعتماد تشكيل المجلس الجديد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وكان في استقبال الوفد بالورود عزة بن سليمان الأمين العام المساعد اللجنة الأولمبية وعمر عبدالرحمن مدير إدارة الرياضة في الهيئة العامة للرياضة ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وقيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة وسعود بالشالات عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي رئيس لجنة المسابقات، فيما ترأس البعثة محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد ومعه فوزية فريدون عضو الاتحاد.

وأعرب محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد عن سعادته بهذا الإنجاز القاري، والذي يظهر اسم الإمارات على منصة التتويج، وفي صدارة القارة الصفراء وقال:«ما تحقق مسؤولية كبيرة ونحتاج إلى مواصلة العمل من أجل أن نحافظ على هذه الإنجازات التي تزيد من طموحاتنا في الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك».

وأضاف: الإنجاز نتاج عمل جماعي، سواء من مجلس الإدارة، أو الجهازين الفني والإداري، وأيضا اللاعبين واللاعبات، وكنا نطمح في الفوز باللقبين، إلا أن الوصافة لمنتخب السيدات هي بداية لمرحلة جديدة من التطلع بمزيد من الإنجازات ورفع علم الدولة خارجيا، والأهم أن المنظومة داخل الاتحاد هدفها دائما المنافسة على البطولات التي نشارك فيها، سواء عربياً أو قارياً.