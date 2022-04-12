هل يلعب هازارد إلى جانب شقيقه!!

أنور إبراهيم (القاهرة)



تواترت أنباء عن احتمال انتقال النجم البلجيكي إيدن هازارد جناح ريال مدريد الإسباني، إلى بروسيا دورتموند الألماني، حيث يلعب شقيقه تورجان، إذ انضم الفريق الألماني إلى الأندية الإنجليزية المتنافسة في سباق الحصول على خدمات النجم البلجيكي «غير المرغوب فيه» عند الميرينجي، وتأمل إدارة الريال التخلص من هازارد هذا الصيف بعد أن صبرت عليه طويلاً، وتحديداً منذ مجيئه إلى السانتياجو برنابيو في صيف 2019 مقابل أكثر من 120 مليون يورو، قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

وكشفت مصادر صحفية إنجليزية النقاب عن أن أبرز الأندية الإنجليزية التي ترغب في ضم هازارد إلى صفوفها، مانشستر يونايتد، وأيضاً أرسنال الذي التقى ممثلوه على ما يبدو بممثلي هازارد في الأسبوع الماضي في محاولة لإقناعهم بالموافقة على رحيله إلى «استاد الإمارات»، ولو على سبيل الإعارة مع خيار بالشراء النهائي بعد عام، غير أن النجم الدولي البلجيكي ليس متحمساً لفكرة اللعب في إنجلترا لنادي آخر غير ناديه السابق تشيلسي.

وذكر راديو «كادينا سي» إن بروسيا دورتموند أبدى اهتماماً كبيراً بضم هازارد إلى صفوفه لكي يلعب إلى جوار شقيقه تورجان. وقال الراديو إن النادي الألماني يحاول استخدام شقيق هازارد وسيلة ضغط عليه لقبول العر، فربما أسفر اجتماع الشقيقين في«سيجنال إيدونا بارك»عن حث هازارد على تجاوز مشكلاته، والعودة إلى مستواه القديم.

جدير بالذكر أن تورجان شقيق هازارد انضم إلى بروسيا دورتموند 2019، قادماً من بروسيا مونشن غلادباخ، مقابل عقد قيمته 5و25 مليون يورو، ويمتد حتى صيف 2024.

يذكر أن إيدن هازارد المولود في 7يناير1991 (31 سنة) لم يسلم من الإصابات المتكررة على امتداد مشواره الكروي مع النادي الملكي، وحتى في الفترات التي كان يشفى فيها من الإصابة، لم يكن يصل إلى الفورمة التي تمكنه من القيام بدورمهم مع الفريق، ولم يستعد على الإطلاق المستوى الذي كان عليه عندما كان لاعباً في تشيلسي الإنجليزي، ولا حتى عندما كان لاعباً بفريق ليل الفرنسي.