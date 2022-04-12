ليفاندوفسكي و«البارسا».. «رغبة متبادلة»



أنور إبراهيم (القاهرة)

فجرت شبكة «تي في سبورت» البولندية قنبلة تتعلق بمستقبل النجم الهداف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، إذ أشارت إلى رغبة اللاعب في الانضمام إلى برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد 9 سنوات أمضاها مع النادي البافاري، وقالت إنه إتفق مع إدارة البارسا على بنود عقده، بل وإنه أبلغ مسؤولي البايرن بذلك.

وأكد الصحفي الشهير جيرارد روميرو خبير سوق الإنتقالات هذا النبأ وقال إن ثمة «رغبة متبادلة» بين ليفاندوفسكي والبارسا، نظراً لأن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة يضع ليفاندوفسكي ضمن أولوياته في الموسم الجديد، وإن كانت العقبة الوحيدة حتى الآن تتمثل في قيمة التعويض الذي سيحصل عليه بايرن ميونيخ مقابل الاستغناء عن خدمات نجمه البولندي، إذ إن البارسا يبدي تحفظه على المبلغ الذي يطلبه البافاري وهو 60 مليون يورو.

غير أن ممثلي ليفاندوفسكي أكدوا من جانبهم أنه لم يحدث أي اتفاق بين اللاعب وبرشلونة، بل نفوا نفياً قاطعاً ماتردد عن أن «ليفا» أبلغ إدارة البايرن برغبته في الرحيل هذا الموسم.

وقال ممثلو ليفاندوفسكي إنه حتى إذا كان اللاعب يفكر حقاً في تغيير وجهته بحثاً عن تحدٍ جديد، فإن ذلك ليس له أدنى تأثير على فورمته الحالية ومستوى أدائه حيث يواصل تألقه على أرض الملعب مع البايرن، ويمارس هوايته في تسجيل الأهداف، حيث بلغ عدد أهدافه في الدوري الألماني «البوندسليجا» هذا الموسم 32هدفاً، آخرها هدفه في مرمى أوجسبورج يوم السبت الماضي.

ويرتبط «ليفا» بعقد مع البايرن حتى صيف 2023، ولاينوي تجديده، وسيكون الصيف القادم آخر فرصة لبيعه والحصول على تعويض إنتقال، بدلاً من الانتظار إلى الموسم القادم، والاضطرار إلى الاستغناء عنه مجاناً.

لعب«ليفا» 369 مباراة مع البايرن، وسجل 340هدفاً، وصنع 69 هدفاً في مختلف المسابقات، وحصل على 18بطولة، منها 7 دوري ألماني «بوندسليجا» ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وفي حالة انتقاله إلى برشلونة سيلتقي بالجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي زامله في بروسيا دورتموند خلال موسم 13/2014، قبل انتقاله للبايرن.