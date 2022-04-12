«فزاع» يقترب من لقب مهرجان دبي لأصحاب الهمم



دبي (الاتحاد)



اقترب فريق فزاع من لقب سباعيات كرة القدم التي تقام ضمن مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني بفوزه المستحق على فريق السعادة 4/1 حاصداً العلامة الكاملة «9 من 9» في مبارياته الثلاث التي لعبها متخطياً منافسيه شركاء التحدي والسعادة.

ودخلت الفعاليات الرياضية أدوارها الحاسمة، والتي تشتمل على سباعيات كرة القدم، تنس الطاولة، الطائرة، الريشة الطائرة، البوتشي، الرماية، الشطرنج، البولينج، إضافة إلى بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي يستضيفها النادي ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية.

وتتواصل بنجاح أيضاً الفعاليات الثقافية والمجتمعية، حيث جذب المجلس الرمضاني أولياء الأمور بوجود أكثر من 400 متابع وفقرات مسرحية ومسابقات يومية إضافة إلى سحوبات أسبوعية على جوائز قيمة، فيما تصل الدورة العاشرة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم إلى مسك الختام بتتويج الفائزين تحت رعاية حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، والتي شارك فيها 463 متنافساً في مختلف الإعاقات من 57 جهة.

وأوضحت فوزية البلوشي مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية بنادي دبي لأصحاب الهمم أن الأسبوع الأول للمهرجان حقق أهدافه، وكان محل إشادة الجميع، حيث أبدت العديد من الجهات الحكومية رغبتها في المشاركة بالمهرجان الذي يعزز مبدأ المسؤولية المجتمعية.

من جانبها أثنت نبراس سعيد والدة صاحبة الهمة غلا حسين التي شاركت في مسابقة القرآن الكريم ولعبة البوتشي على المهرجان بصفة عامة، والمجلس الرمضاني على وجه الخصوص في هذا الشهر الفضيل.

وأشارت إلى أن تواجد أولياء الأمور في المهرجان لم يأت من فراغ، وخاصة أن الجميع استمتع بالفعاليات المختلفة الذي حققت ما يصبو إليه «أصحاب وصاحبات الهمم» في هذا الملتقى والأجواء الرمضانية الرائعة.