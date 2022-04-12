اليوم 08:49
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«فزاع» يقترب من لقب مهرجان دبي لأصحاب الهمم
«فزاع» يقترب من لقب مهرجان دبي لأصحاب الهمم
12 ابريل 2022 13:31

 
دبي (الاتحاد) 


اقترب فريق فزاع من لقب سباعيات كرة القدم التي تقام ضمن مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني بفوزه المستحق على فريق السعادة 4/1 حاصداً العلامة الكاملة «9 من 9» في مبارياته الثلاث التي لعبها متخطياً منافسيه شركاء التحدي والسعادة.
ودخلت الفعاليات الرياضية أدوارها الحاسمة، والتي تشتمل على سباعيات كرة القدم، تنس الطاولة، الطائرة، الريشة الطائرة، البوتشي، الرماية، الشطرنج، البولينج، إضافة إلى بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي يستضيفها النادي ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية.
وتتواصل بنجاح أيضاً الفعاليات الثقافية والمجتمعية، حيث جذب المجلس الرمضاني أولياء الأمور بوجود أكثر من 400 متابع وفقرات مسرحية ومسابقات يومية إضافة إلى سحوبات أسبوعية على جوائز قيمة، فيما تصل الدورة العاشرة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم إلى مسك الختام بتتويج الفائزين تحت رعاية حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، والتي شارك فيها 463 متنافساً في مختلف الإعاقات من 57 جهة.
وأوضحت فوزية البلوشي مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية بنادي دبي لأصحاب الهمم أن الأسبوع الأول للمهرجان حقق أهدافه، وكان محل إشادة الجميع، حيث أبدت العديد من الجهات الحكومية رغبتها في المشاركة بالمهرجان الذي يعزز مبدأ المسؤولية المجتمعية.
من جانبها أثنت نبراس سعيد والدة صاحبة الهمة غلا حسين التي شاركت في مسابقة القرآن الكريم ولعبة البوتشي على المهرجان بصفة عامة، والمجلس الرمضاني على وجه الخصوص في هذا الشهر الفضيل.
وأشارت إلى أن تواجد أولياء الأمور في المهرجان لم يأت من فراغ، وخاصة أن الجميع استمتع بالفعاليات المختلفة الذي حققت ما يصبو إليه «أصحاب وصاحبات الهمم» في هذا الملتقى والأجواء الرمضانية الرائعة.

نادي دبي لأصحاب الهمم
الدورات الرمضانية
كرة القدم
آخر الأخبار
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©