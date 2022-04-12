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الرياضي
«عمومية اليد» بتقنية الاتصال المرئي
«عمومية اليد» بتقنية الاتصال المرئي
12 ابريل 2022 13:29

 
رضا سليم (دبي)


يعقد اتحاد اليد مساء الغد الجمعية العمومية العادية رقم 35 للأندية الأعضاء بنظام تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة العديد من الموضوعات التي تهم اللعبة بجانب الجوانب الإدارية والمالية للاتحاد في حضور جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
من ناحية أخرى حددت لجنة المسابقات صالة راشد بن حمدان بنادي النصر لاستضافة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، آخر بطولات الموسم التي ستجمع بين الشارقة وشباب الأهلي مساء الأحد المقبل، بعد تأهلهما من الدور نصف النهائي للبطولة.
كان فريق الشارقة قد حقق الفوز بالبطولات الثلاث السوبر وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ودرع الدوري وفي حالة فوزه بالكأس الأغلى سيكون قد سجل رقماً قياسياً على مستوى كرة اليد ليس فقط على مستوى الرجال، بل أيضاً على مستوى المراحل السنية، بعدما سيطرت فرق الملك الشرقاوي على كل البطولات من البراعم والأشبال والناشئين والشباب، بينما فوز شباب الأهلي بالكأس سيكون بمثابة كسر احتكار الشارقة لكل البطولات، ودخول أول لقب للفرسان هذا الموسم.

اتحاد اليد
الجمعية العمومية لاتحاد اليد
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