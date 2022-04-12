المنافسة تشتعل في بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)



اشتعلت المنافسة لحجز بطاقات التأهل للدور الثاني للبطولة الثالثة والعشرون للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 12 فريقاً يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة.

وتصدر فريق الإدارة العامة للحرس الأميري المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز الثاني له على فريق كهرباء ومياه وغاز الشارقة بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشيء، بينما حقق فريق التخطيط والمساحة فوزاً مستحقاً على فريق هيئة مطار الشارقة الدولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد التخطيط إلى ستة نقاط، محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف ليحجز الفريقان أولى بطاقات التأهل للدور الثاني من البطولة.

وضمن منافسات المجموعة الثانية يواصل فريق الإدارة العامة للدفاع المدني تقديم عروضه القوية ويتحرك بخطى ثابتة نحو الأدوار الثانية، حيث حقق الفريق فوزاً سهلاً على فريق جمعية الشارقة التعاونية بنتيجة 15 هدفاً مقابل لاشيء، ليحجز الفريق بطاقة التأهل للدور الثاني برصيد ست نقاط، من فوزيين متتاليين، بينما فجر فريق بلدية مدينة كلباء في أول مشاركة له أكبر مفاجآت البطولة بتحقيق فوز مستحق على هيئة طرق والمواصلات بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، لتشتعل المنافسة بين الطرق وبلدية كلباء على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة، وينتظر الفريقان الجولة الثالثة لحسم بطاقة التأهل.