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الرياضي
راموس: سأواصل اللعب طالما جسدي يتحمل
راموس: سأواصل اللعب طالما جسدي يتحمل
12 ابريل 2022 10:34

باريس (رويترز)

 قال سيرجيو راموس قلب دفاع باريس سان جيرمان، إنه يرغب في مواصلة اللعب على أعلى المستويات لأربع أو خمس سنوات أخرى.
وانضم راموس البالغ عمره 36 عاماً إلى النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، في صفقة انتقال مجاني في يوليومن العام الماضي، بعد 16 عاماً مع ريال مدريد لكنه خاض سبع مباريات فقط مع سان جيرمان بسبب مشاكل في ربلة الساق.
وخاض الدولي الإسباني مباراة كاملة مع سان جيرمان للمرة الثالثة فقط في الفوز 6-1 على كليرمو يوم السبت.
وقال راموس لتطبيق أمازون برايم فيديو: أرغب في مواصلة اللعب على أعلى المستويات لأربع أو خمس سنوات أخرى وبعدها التحول لمجال آخر. وقعت على عقد لعامين هنا في باريس سان جيرمان وسنحاول زيادتها إلى ثلاث سنوات وبعدها سأخوض موسماً إضافياً. طالما جسدي يتحمل سأواصل اللعب.
ويملك سان جيرمان المتصدر 71 نقطة من 31 مباراة، متفوقاً بفارق 12 نقطة على مرسيليا الثاني.

سيرجيو راموس
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
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