«الأبيض» ينتظر «القرار الأخير» ويدرس مواجهة نيوزيلندا ودياً

معتز الشامي (دبي)

لا يزال التشاور مستمراً بين لجنتي المنتخبات والمسابقات بالاتحاد، و«فنية رابطة المحترفين»، للوصول لأفضل صيغة تسهل مهمة المنتخب الوطني، الذي تأهل للملحق القاري 7 يونيو المقبل أمام منتخب أستراليا، ضمن الخطوة الأخيرة لمشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ووفق الجدول المعلن من رابطة المحترفين، سينتهي دوري أدنوك للمحترفين بإقامة الجولة الأخيرة 27 مايو المقبل، فيما سيشهد الشهر نفسه إقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 11 مايو المقبل، وهو ما تم ترتيبه قبل حسم المنتخب للبطاقة المؤهلة للملحق الآسيوي، الذي تستضيفه الدوحة يونيو المقبل.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الأرجنتيني رودولفو، قد طلب إقامة معسكر مغلق قبل 17 يوماً تقريباً من مواجهة أستراليا، بما يتيح إمكانية خوض تجربتين وديتين لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين إلى «الفورمة» المطلوبة.

وينتظر جهاز المنتخب مخرجات التشاور المستمر بين لجنة المنتخبات، وفنية رابطة المحترفين والمسابقات، لبحث الخيارات المطروحة لتعديل مواعيد الجولات الأخيرة للدوري، بما يتيح وقتاً أطول لـ «الأبيض»، يأتي ذلك في الوقت الذي سيقيم فيه منتخب نيوزيلندا معسكراً في دبي قبل التوجه إلى الدوحة، للعب مباراة الملحق أمام كوستاريكا في الملحق العالمي بين ممثل أوقيانوسيا والكونكاكاف، ويدرس الأبيض خيار مواجهة أي منتخب من المنتخبين ودياً، خاصة نيوزيلندا الذي أعلن عن رغبته في خوض تجربة ودية بين أواخر مايو أو أوائل يونيو المقبلين، قبل التوجه للدوحة؛ بهدف تجهيز لاعبيه، ما يجعل مواجهته خياراً متاحاً، خاصة أن المنتخب النيوزيلندي يعتبر من نفس المدرسة الفنية الأسترالية، وقريب الشبه من الكانجارو الأسترالي، إلا أن حسم القرار الخاص بتلك الودية، «إذا تحققت»، فسيكون مرهوناً بزيادة أيام تجمع المنتخب في معسكر مايو المقبل، ومنح «الأبيض» ما يحتاج إليه من أيام إضافية للوصول باللاعبين لـ«الفورمة» المطلوبة، وتمكين رودولفو من وضع بصمته كاملة على أداء اللاعبين وطرق اللعب التي سيتم تنفيذها في مباريات الملحق.

وعلى الجانب الآخر، علمت «الاتحاد» أن طاولة النقاش «الثلاثي» بين اللجان المعنية بترتيب معسكر المنتخب، قد شهدت طرح سيناريوهين بالفعل لبحث إمكانية زيادة فترات تجمع المنتخب أواخر مايو المقبل، السيناريو الأول يتعلق بتقديم الجولات الأخيرة للدوري، مع إقامة آخر 3 جولات في يوم واحد (لكل جولة) بدلاً من إقامتها على يومين، بما يوفر وقتاً أطول لتجمع المنتخب، مع ترحيل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليقام أواخر مايو بدلاً من موعده المحدد سابقاً 11 مايو المقبل، ووفق هذا التصور، سيكون بإمكان «الأبيض» دخول التجمع المرتقب، دون لاعبي الشارقة والوحدة طرفي نهائي الكأس، وزيادة فترة المعسكر، وهو الخيار الأقرب أمام الجميع «حتى الآن».

وتشير المتابعات إلى أن المقترح الحالي سيعني إنهاء الدوري أحد أيام 23 أو 24 مايو المقبل على أقصى تقدير، ما يعني احتمالية دخول المنتخب، لمعسكر الإعداد للملحق الآسيوي، أحد يومي 25 و26 مايو، مع إقامة نهائي الكأس أحد يوم 26 أو27 مايو، على أن يلتحق الدوليون بصفوف طرفي النهائي، عقب المباراة مباشرة.

أما السيناريو الثاني المطروح على الطاولة، فيتعلق بالسماح للمنتخب بالتجمع في الوقت الذي يريده الجهاز الفني وهو بين 21 و23 مايو المقبل، عبر السماح للاعبين الدوليين بالالتحاق بالمنتخب في تلك الفترة بالفعل، وخوض آخر جولة أو جولتين من الدوري من دون الدوليين، ولكنه خيار لا يمكن الجزم به مبكراً، إلا بعد انتظار سير أحداث المنافسة على لقب الدوري وقاع الترتيب للهابطين، حيث إنه وفي حالة حسم العين للقب الدوري مبكراً، ربما تقام الجولة الأخيرة على الأقل دون الدوليين، بما يمنح المنتخب وقتاً أطول مع أكبر عددٍ من اللاعبين الدوليين، وهو ما قد يمكّن «الأبيض» من خوض تجربة ودية «متوسطة المستوى» والترتيب لـ «ودية ثانية» لاحقاً، ربما تكون أمام نيوزيلندا أو كوستاريكا، بما يرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، ويحقق أهداف الجهاز الفني قبل خوض مباراة الملحق الآسيوي.