10 من حكامنا الدوليين يُديرون «مجموعات» دوري الأبطال

دبي (الاتحاد)

غادر طاقم التحكيم الدولي المكون من محمد عبدالله حسن وعمر آل علي «حكمي ساحة»، ومحمد أحمد يوسف، وحسن المهري «حكمين مساعدين»، إلى مدينة بوريرام التايلاندية، بعد تكليفهم من لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، ضمن أطقم التحكيم التي تُدير مباريات بالمجموعتين السادسة والسابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2022، خلال الفترة من 15 إلى 30 أبريل الجاري.

ويوجد خالد الدوخي مُقيّماً لأطقم التحكيم المكلفة بإدارة مباريات المجموعتين ذاتهما.

كما غادر طاقم التحكيم الدولي الذي يضم عمار الجنيبي «حكم ساحة»، وأحمد الراشدي وجاسم آل علي «حكمين مساعدين» إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد قرار تعيينهم لإدارة مباريات المجموعة العاشرة في التصفيات التمهيدية نفسها.

فيما يُشارك الدوليان عادل النقبي «حكم ساحة»، وجمعة المخيني «حكم مساعد» ضمن طاقم التحكيم المُعيّن لإدارة مباريات المجموعة الثامنة في مجموعات دوري أبطال آسيا، المقررة إقامتها في الفترة من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبل في مدينة هوتشي منه الفيتنامية.