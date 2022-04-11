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الرياضي
«الفرسان» يصوم 45 يوماً عن الانتصارات المحلية والخارجية
شباب الأهلي انتزع تعادلاً بشق الأنفس في الدقيقة الأخيرة أمام فولاد خوزستان (من المصدر)
12 ابريل 2022 02:12

منير رحومة (دبي)

عجز شباب الأهلي عن تحقيق الانتصارات سواء على المستوى المحلي أو الخارجي للمباراة السادسة على التوالي، حيث شكل التعادل الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا، أمام فولاد خوزستان، وسبقه التعادل مع أهال تركمستان، فيما يعد استمراراً لسلسة النتائج السلبية التي يعيشها الفريق، بعد خسارته في أربع جولات متتالية في دوري أدنوك للمحترفين، ليصل إلى 45 يوماً بلا فوز.
على الرغم من تواضع إمكانات منافسيه في أول جولتين بالبطولة القارية، إلا أن ممثل الكرة الإماراتية لم يظهر بالمستوى المطلوب، ولم يعبر عن حقيقة إمكاناته، حيث انتزع تعادلاً بشق الأنفس في الدقيقة الأخيرة من مباراته أمام فولاد خوزستان، وسبقه بالتعادل مع نادي أهال ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بنقطتين فقط. وعبرت جماهير الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها الكبير من المستوى الذي وصل إليه الفريق، والتراجع الواضح في الأداء والنتائج، محملين الجهاز الفني مسؤولية ما يحدث، خاصة أن الفريق عجز طوال 6 مباريات متتالية محلياً وخارجياً عن تصحيح وضعه، ومعالجة المشاكل الحاصلة وتحقيق الفوز.
يذكر أن التعادل الثاني صعب من مهمة شباب الأهلي في البطولة القارية، حيث سيلاقي في الجولة المقبلة فريق الغرافة القطري متصدر المجموعة، مما يستوجب الفوز للإبقاء على أمل المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل. 
وللموسم الثاني على التوالي يفشل فريق «الفرسان» في تحقيق الفوز بعد مرور جولتين من البطولة الآسيوية، حيث تكرر السيناريو في الموسم الماضي، عندما تعادل في المباراة الأولى وخسر الثانية.
واعترف ماجد حسن لاعب «الفرسان» بأن نتيجة التعادل أفضل من الخسارة؛ لأن فريقه كان متأخراً بهدف، وأنقذ الموقف في الدقيقة الأخيرة بتسجيل التعادل وتقاسم النقاط مع المنافس، معتبراً أن النتيجة كانت عكس سيناريو المباراة، التي شهدت سيطرة كاملة لفريق شباب الأهلي وصناعة العديد من الفرص الهجومية التي لم نستغلها بالشكل المطلوب. 
وأكد لاعب شباب الأهلي أن الكل يتحمل مسؤولية، وخاصة بالنسبة للهدف الذي سجله فريق فولاد الإيراني، حيث يجب التركيز أكثر في بقية المباريات، والعمل على تقديم جهد أكبر لتحقيق نتائج إيجابية.

شباب الأهلي
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