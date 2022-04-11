الرميثي يعبر «حواجز رمضان» ويقترب من لقب الختام

دبي (الاتحاد)

حقق الفارس محمد شافي الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية، فوزاً مهماً على صهوة الفرس الرائعة «كارامبا»، في أولى منافسات قفز الحواجز الرمضانية، التي أقامها اتحاد الفروسية والسباق، بميادين مركز الإمارات الفروسية، في دبي، برعاية لونجين، واشتملت على 4 منافسات، جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين، في الأسبوع الـ15 لدوري القفز، وجاءت جميعها بمواصفات المرحلتين الخاصة، مفتوحة المشاركة، عدا المنافسة الأولى التي اقتصرت المنافسة فيها على الفرسان والفارسات من فئة المبتدئين والأشبال وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر «4 5» سنوات، مما مكن الفرسان من جميع الفئات من استكمال جاهزيتهم لخوض منافسات ختام الدوري، وهو ما وضح من العدد الكبير من المشاركين في كل المنافسات، والتي فاقت المئة فارس وفارسة في منافسة المرحلتين على حواجز «115 120» سم.

واطمأن الفارس الرميثي بفوزه على جهوزية الفرس «كارامبا» وخوضها معه تحديات ختام دوري القفز في الأسبوع القادم، في ختام النسخة العاشرة لدوري الإمارات لونجين للقفز على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية.