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«دبي البحري» يتسلّم شهادة السلامة والصحة المهنية
«دبي البحري» يتسلّم شهادة السلامة والصحة المهنية
12 ابريل 2022 02:11

دبي (الاتحاد)

حصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شهادة الأيزو 45001 - 2018 لإدارة السلامة والصحة المهنية بعد مطابقته المعايير من المؤسسة السويسرية (كيو اس زد) لخدمات إصدار الشهادات.
وتسلم محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشهادة بمقر النادي في دبي هاربور، بحضور الدكتور سمير كومار المدير الإقليمي المؤسسة السويسرية (كيو اس زد) لخدمات إصدار الشهادات في المنطقة والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي والدكتور صبري عبدالجبار النظاري من هيئة الصحة في دبي ووفيق عبدالله مسؤول وحدة الصحة والسلامة.

دبي البحري
دبي
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نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
شهادة الأيزو
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