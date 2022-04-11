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إقالة مدرب برازيلي بسبب «نطحة» حكم مساعد
إقالة مدرب برازيلي بسبب «نطحة» حكم مساعد
12 ابريل 2022 02:11

دبي (الاتحاد)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمدرب يعتدي على حكمة الراية خلال مباراة في البطولات المحلية بالبرازيل، وهي «النطحة» التي تسببت في إقالة المدرب من منصبه، حيث أعلن نادي ديسبورتيفو فيروبياريا البرازيلي فسخ عقد مدربه رافائيل سوريانو، لتوجيهه «نطحة» إلى وجه الحكمة المساعدة خلال مباراة ضمن بطولة محلية لولاية إسبيريتو سانتو.
وأصدر النادي بياناً قال فيه: «ندين كل وأي نوع من أنواع العنف، سواء الجسدي أو اللفظي، وخاصة ضد النساء، ونعلن تضامننا مع الحكم المساعد، مارسيلي نيتو، ونحن جاهزون لأي مساعدة».
وجاء الاعتداء الذي انتشر مقطعه المصور بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال مباراة ربع نهائي بطولة كأس مدينة نوفا فينيسيا التي خسرها ديسبورتيفو 1-3 أمام نادي نوفا فينيسيا، الذي تأهل لنصف النهائي.
وكان المدرب يحتج لإطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، بينما كان فريقه يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، ليدخل سوريانو أرض الملعب لمطالبة الحكم أرتور جوميس بتفسير لهذا الأمر، وحدث الاشتباك اللفظي وبعدها وجه المدرب «نطحة» إلى «الحكمة المساعدة»، وهو ما دفع الحكم لإخراج البطاقة الحمراء له.

البرازيل
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