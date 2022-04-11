بطولة محمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية تنطلق الجمعة

الفجيرة (وام)

تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق في 15 أبريل الجاري فعاليات النسخة الأولى من بطولة «الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية»، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وتقام منافسات البطولة الرمضانية التي تستمر ثلاثة أيام، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية لكل من التايكواندو والجودو والمصارعة والملاكمة، وتشتمل على 4 منافسات هي التايكواندو والملاكمة والجودو والمصارعة لفئتي الناشئين والشباب.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة مميزة في أعداد اللاعبين المشاركين من الناشئين والشباب في الرياضات الأربع، تزامنًا مع النجاحات التنظيمية المميزة لنادي الفجيرة للفنون القتالية في البطولات السابقة.

ويشهد اليومان الأول والثاني 15 و16 أبريل إقامة التصفيات التمهيدية، بينما ستقام المنافسات النهائية في اليوم الثالث للبطولة.

وتقدم العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دعم ورعاية سموه لهذه البطولة، مؤكداً أن إمارة الفجيرة أصبحت وجهة رياضية مميزة في تنظيم مختلف الرياضات، ومن أهمها رياضات الفنون القتالية لما تتمتع به الإمارة من بنى تحتية مميزة وخبرة واسعة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية المحلية والعالمية.