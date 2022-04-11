«الأخوة الإنسانية الرمضانية» تنطلق بالعين

العين (وام)

انطلقت أمس في مدينة العين بطولة «الأخوة الإنسانية الرمضانية لكرة القدم»، التي تنظمها دار زايد للثقافة الإسلامية بالتعاون مع يونايتد للخدمات الرياضية، وتستهدف الجاليات المقيمة والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى طلبة الدار من المهتدين الجدد.

وتشهد البطولة التي تقام على ملعب الدار في مدينة العين وتستمر أسبوعاً، مشاركة 10 فرق هي نادي يونايتد سبورت المشارك في دوري الدرجة الثانية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والهلال الأحمر الإماراتي وبرايتون كوليدج ومدارس الإمارات الوطنية والمركز الهندي في العين ومركز ميونيخ للرعاية الطبية وجامعة الإمارات إلى جانب فريقين من المهتدين الجدد.

وقال خليفة عبدالله الساعدي رئيس البطولة: بطولة الأخوة الإنسانية الرمضانية لكرة القدم تأتي احتفاءً بقيمة العطاء في شهر رمضان الكريم، والعمل على تعزيز الترابط والتواصل القوي بين الفرق المشاركة في البطولة، وتشجيعاً للمبادرات المختلفة التي تتخذها الحكومة لزيادة الوعي حول أهمية تحول نمط الحياة الصحي إلى نمط حياة مستدام ودائم.

وأوضح الساعدي أن الدار تسعى إلى خلق أجواء إيجابية وتنافسية وتفاعلية بين مختلف فئات المجتمع كافة، والعمل على دمج المهتدين الجدد في المجتمع من خلال المشاركة بفريقين في البطولة.

وشهد اليوم الأول للبطولة إقامة 4 مباريات، وأسفرت عن فوز فريق يونايتد سبورت على دار زايد للثقافة الإسلامية أ 3-0، وتاور كي على الهلال الأحمر الإماراتي 4-1، ودار زايد للثقافة الإسلامية أ على المركز الهندي 8-0، وتاور كي على يونايتد سبورت 1-0.

وتتواصل منافسات البطولة مساء غدٍ، عندما يلتقي فريق جامعة الإمارات مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وفي المواجهة الثانية يخوض مركز ميونيخ الطبي مواجهته مع دار زايد للثقافة الإسلامية «ب»، وفي المباراة الثالثة يواجه فريق مدرسة الإمارات الوطنية فريق جامعة الإمارات، وآخر المباريات سوف تشهد مواجهة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع دار زايد للثقافة الإسلامية.