الجزيرة بذكريات الفوز الأول على الأراضي السعودية

سلطان آل علي (دبي)

يستعد الجزيرة لملاقاة نادي الشباب السعودي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، في المجموعة التي تضم مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي.

ويُعد الشباب السعودي أقوى فرق المجموعة، وهو القادم من انتصار ساحق بنتيجة 3-0 أمام مومباي سيتي، في حين أنّ الجزيرة يسعى لاستعادة حظوظه بعد الخسارة أمام القوة الجوية بهدفين لهدف بأداء سلبي وغير فعال.

ويحمل الجزيرة في مواجهة اليوم ذكريات أول فوز إماراتي على الأراضي السعودية في دوري أبطال آسيا، حيث جلب الجزيرة الفوز الأول عندما حققه على حساب نادي الشباب السعودي في نسخة 2014. وفاز الجزيرة حينها بنتيجة 3-1 على استاد الملك فهد الدولي بأهداف علي مبخوت وعبدالله قاسم وجوسيلي، بينما سجل للشباب أحمد عطيف.

أما عن تاريخ لقاءات الفريقين في البطولة، فقد حضرت المواجهة بينهما 4 مرات في نسختي 2013 و2014.

الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على استاد محمد بن زايد، في مباراة شهدت طرد ماتياس ديلجادو. وفي الثانية، حضرت البطاقة الحمراء مرة أخرى لخالد سبيل، وانتهت المباراة بخسارة الجزيرة 1-2 في الدقائق الأخيرة.

وثالثة المواجهات هي مواجهة الفوز الأول في المملكة بنتيجة 3-1. في حين انتصر بنتيجة 2-1 في الدقيقة 89 على ملعب الجزيرة بالعاصمة أبوظبي في المباراة الرابعة في الإياب.

وبذلك تكون المحصلة عبارة عن 4 مواجهات بفوزين للشباب وواحد للجزيرة وتعادل وحيد. وقد سجل الجزيرة 6 أهداف واستقبلت شباكه العدد نفسه.

الجدير بالذكر أنّ الفريقين تقابلا في مباراة ودية خلال التوقف الشتوي في يناير 2015، على استاد محمد بن زايد، وانتهى اللقاء بفوز الشباب بنتيجة 4-3، وقد سجل حينها سلطان السويدي ومانويل لانزيني وفوسينيتش للجزيرة.