«طائرة عجمان الرياضية» تدخل مرحلة خروج المغلوب



عجمان (الاتحاد)



اختتمت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات كرة الطائرة في نسختها الأولى، ضمن الفعاليات الرياضية لحكومة عجمان التي تقام على هامش دورة عجمان الرياضية، بإقامة أربع مواجهات ساخنة لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة، وذلك بملعب مركز شباب عجمان في مشيرف.

وواصل فريق الدفاع المدني انتصاراته، وفاز على شباب دبي 2-صفر في مباراة قوية قدم فيها لاعبو الفريقين عرضاً مميزاً نال استحسان الجمهور، ليتصدر الدفاع المدني المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ويتأهل من الباب الواسع إلى ربع نهائي البطولة، رافقه فريق الأكاديمية الأولمبية الذي حقق فوزاً غالياً على الفهود بهدفين دون مقابل، ليرتفع برصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني ويحجز بطاقة الصعود الثانية إلى ربع النهائي.

وفي مباراة حافلة بالندية والإثارة لحساب المجموعة الرابعة حقق فريق الأكارم فوزاً صعباً على أبطال الطائرة بهدفين مقابل هدف، مرتفعاً برصيده إلى سبع نقاط في الصدارة ليضمن مقعده في الدور القادم، ولم تؤثر الخسارة على حظوظ أبطال الطائرة في التأهل، حيث لحق بركب المتأهلين عبر المركز الثاني برصيد 6 نقاط، مستفيداً من انتصاره في أول جولتين، وفي مباراة ثانية في نفس المجموعة حقق النصر فوزاً شرفياً على الشباب 2-صفر لينهي دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وبهذه النتائج اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى منافسات دور الثمانية والتي تضم فرق أونلي فريش والتسامح من المجموعة الأولى، والكوماندوز والصقور من الثانية، والدفاع المدني والأكاديمية الأولمبية من الثالثة، بالإضافة إلى الأكارم وأبطال الطائرة من المجموعة الرابعة.