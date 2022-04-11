عدلي يحرز كأس «دولية» الذيد للشطرنج الخاطف



الذيد (الاتحاد)



أحرز الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بطل العالم الأسبق للشباب وبطل أفريقيا لقب بطولة الذيد الدولية للشطرنج الخاطف، والتي نظمها نادي الذيد في مقرّه بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وشارك فيها 150 لاعباً ولاعبة من 25 دولة من بينهم كثر من 90 لاعباً دولياً مصنفاً.

وشهد حفل الافتتاح ومجريات البطولة محمد سلطان الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة وحميد عبدالله الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد وخليفة مبارك بن دلموك رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي الذيد وسالم سيف الجاري الكتبي المدير التنفيذي لنادي الذيد رئيس اللجنة المنظمة العليا وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأسفرت النتائج في ختام البطولة عن فوز أحمد عدلي بالكأس بعد فوزه في الجولتين الحاسمتين الثامنة والتاسعة على كل من الأوزبكي جواهر سينداروف بطل العالم للشباب واليمني بشير القديمي بطل العرب السابق ليحصل في مجموع النقاط النهائية على ثمان نقاط من أصل 9 جولات وجاء بالمركز الثاني الأوزبكي جواهر سينداروف بنفس الرصيد من النقاط ومبتعداً عن صاحب المركز الأول بفارق نقاط كسر التعادل والذي جاء لمصلحة عدلي.

وحل الكوبي وولتر أرينسيبيا ثالثا برصيد 7.5 نقطة والصربي ايجور ميلادينوفيتش مدرب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة رابعاً وجاء خامساً المولدافي فايوريل لورداتشيسكو مدرب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحل سادساً برصيد 7 نقاط الأوكراني ألكسندر زوبرييف، فيما جاء سابعاً الانجليزي ستوري تشارلز.

وفي الختام قام كل من سالم سيف الجاري المدير التنفيذي لنادي الذيد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وعمر نعمان آل علي رئيس لجنة نشر اللعبة في إمارة الشارقة بتكريم الفائزين.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد رصدت جوائز خاصة للاعبي الفئات العمرية حيث حصل على جائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات بطل العرب واسيا الغربية راشد حسين الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 8 سنوات كل من الهندي فيرسين جاين ولاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج صقر عيسى خميس وحصلت على جائزة أصغر لاعبة في البطولة لاعبة نادي الذيد الثقافي الرياضي شما سلطان الكتبي، كما تم تكريم أفضل لاعب من نادي الذيد وذهبت الجائزة للاعب أحمد محمد شوين الكتبي، فيما حصلت اللاعبة مهرة عبدالله الشامسي على جائزة أفضل لاعبة.