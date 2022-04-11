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«ليكرز» يستعد للإطاحة بـ«فوجل»
«ليكرز» يستعد للإطاحة بـ«فوجل»
11 ابريل 2022 16:19

لوس أنجلوس (أ ف ب) 
بعد أقل من عامين على قيادته لوس أنجلوس ليكرز لإحراز لقبه السابع عشر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، يبدو المدرب فرانك فوجل في طريقه لخسارة منصبه وفق ما أفادت تقارير محلية، مشيرة إلى أن الإقالة ستتم اليوم.
وسيدفع فوجل، الذي تولى المهمة في 2019 بعدما سبق له الإشراف على إنديانا بايسرز (2011-2016) وأورلاندو ماجيك 2016-2018، ثمن فشل ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز وراسل وستبروك ورفاقهم في التأهل حتى إلى الملحق «بلاي إن» في المنطقة الغربية، بإنهائهم الموسم المنتظم في المركز الحادي عشر بعد سلسلة من ثماني هزائم متتالية وفوزين هامشيين في آخر مباراتين.
ويأتي إخفاق التأهل إلى الـ«بلاي أوف» الذي بلغه مباشرة أصحاب المراكز الستة الأولى في كل من المنطقتين، على أن يلحق بهم فريقان في كل منطقة عبر الملحق «بلاي إن»، بعد التنازل عن اللقب الموسم الماضي بالخروج من أول الأدوار الإقصائية على يد فينيكس صنز (2-4).
ولدى سؤاله عن مسألة إقالته بعد الفوز الهامشي على دنفر ناجتس 146-141 بعد التمديد في اليوم الأخير من الموسم المنتظم، أجاب فوجل البالغ من العمر 46 عاماً: لم يتم إخباري بأي شيء على الإطلاق وسأستمتع بفوزنا الليلة... سنرى ما سيحدث».
وأنهى ليكرز الموسم المنتظم بـ33 فوزاً مقابل 49 هزيمة، بينها 18 في آخر 24 مباراة، رغم وجود الثلاثي ليبرون جيمس، أنتوني ديفيس والوافد الجديد هذا الموسم راسل وستبروك.
وتأثر ليكرز بالإصابات الكثيرة التي لاحقت «الثلاثي الكبير» وحرمته من تواجد الثلاثة معاً في أرض الملعب لأكثر من 21 مباراة.
كما تأثر ليكرز هذا الموسم بأدائه الدفاعي الذي كان بين الأسوأ في الدوري، بعدما بلغ عدد النقاط المسجلة في سلته 115.1 في المباراة الواحدة.
وكشفت شبكة «إي أس بي أن» أن إدارة ليكرز لم تحدد حتى الآن هوية المدرب الذي سيخلف فوجل.

لوس أنجلوس ليكرز
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فينيكس
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