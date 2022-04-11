أنس جابر ترتقي لـ «التاسعة»

باريس (أ ف ب)

ارتقت التونسية أنس جابر إلى المركز التاسع في تصنيف محترفات التنس، بعد بلوغها نهائي دورة تشارلستون الأميركية، فيما أصبحت خصمتها الفائزة السويسرية بليندا بنتشيتش في المركز الثالث عشر.

واحتفظت البولندية الشابة إيجا شفيونتيك بالصدارة، التي تنازلت عنها الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، نظراً للفارق الكبير بنحو ألفي نقطة مع التشيكية باربورا كرايتشيكوفا والإسبانية باولا بادوسا.

وغابت شفيونتيك، الفائزة ببطولة رولان جاروس الفرنسية عام 2020، عن تشارلستون بسبب الإرهاق، بعد بداية موسم رائعة شهدت تتويجها بألقاب الدوحة وإنديان ويلز وميامي.

وبعد إحراز بنتشيتش لقبها الأول على أرض ترابية في تشارلستون على حساب جابر البالغة 27 عاماً، ارتقت السويسرية التي وصلت في فبراير 2020 إلى المركز الرابع، ثماني درجات وأصبحت في المركز الثالث عشر.

أما جابر التي كان حلولها سابعة أفضل ترتيب في مسيرتها وتاريخ التنس العربي، فأصبحت في المركز التاسع بدلاً من الإسبانية جاربينيي موجوروسا.

وتبادلت البيلاورسية أرينا سابالينكا المركز الرابع مع اليونانية ماريا ساكّاري، فيما بقيت المصنفة أولى عالمياً سابقاً اليابانية ناومي أوساكا في المركز 35، وهي ستخوض كأس بيلي جين كينج للفرق.

ولدى الرجال، لم تحصل تغييرات عشية انطلاق أول دورة ماسترز على أرض ترابية في مونتي كارلو.

واحتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يتخذ من موناكو مقراً له، لفترة طويلة من السنة بالصدارة من دون أن يلعب، متقدماً على الروسي دانييل مدفيديف المصاب بفتق والغائب عن الملاعب حتى شهرين.

ويغيب عن دورة مونتي كارلو النجم الإسباني رافايل نادال والإيطالي ماتيو بيريتيني، في أول حضور جماهيري للدورة العريقة منذ 2019 بسبب تداعيات فيروس كورونا.