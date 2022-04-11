دوري الأبطال.. الريال يتحدى تشيلسي بالأفضلية في القمة الثأرية

لندن (أ ف ب)

يدخل ريال مدريد مباراة الإياب بربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمام تشيلسي الإنجليزي بأفضلية فوز مريح 3-1 ذهاباً، بفضل «هاتريك» قائدهم المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة.

وإذا كانت الأخطاء الفردية للاعبي تشيلسي ساعدت أيضاً في الفوز الكبير للريال، فإن الخيار الحكيم لأنشيلوتي مدرب النادي الملكي، بإشراكه لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني فيديريكو فاليردي أساسياً على الجانب الأيمن على حساب البرازيلي رودريجو يستحق الإشادة.

ربما يكون بروزه أقل من الجناح الأيسر البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أصاب العارضة وصنع تمريرة حاسمة، لكن النشاط الكبير للاعب الأوروغوياني في مركزي الجناح الأيمن ووسط الملعب، أزعج بشكل كبير الدوائر الهجومية للبلوز.

على الجانب الآخر، اهتزت معنويات فريق غرب لندن المنشغل بعقوبات مفروضة عليه من الحكومة البريطانية، لقرب مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بالرئيس فلاديمير بوتين وعرض النادي للبيع.

هذه الظروف والهزيمة في الذهاب دفعت توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، على التأكيد على أنه من «شبه المستحيل» أن يتفادى فريقه الخروج من دوري أبطال أوروبا، ولكن يجب على الفريق أن يحلم بالعودة في النتيجة وإخراج ريال مدريد من البطولة.

وقال: من غير المرجح تأهلنا، ولكننا سنحاول، سنبذل قصارى جهدنا. إنها ليلة كبيرة، ومباراة كبيرة، وسنحاول أن نظهر بشكل أفضل وأن نكون في حالة أفضل مما كنا عليه في مباراة الذهاب.

في 6 مواجهات بين الطرفين، فاز تشيلسي 3 مرات وتعادلا مرتين وفاز ريال مرة واحدة، بينها نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1971، عندما فاز النادي اللندني 2-1 في مباراة معادة بعد التعادل في الأولى 1-1. كما تواجه الفريقان في نصف نهائي دوري الأبطال الأخير، حيث تعادلا 1-1 في مدريد وفاز تشيلسي إيابا بهدفي الألماني تيمو فيرنر ومايسون ماونت، وهو ما يجعل معركة البرنابيو ثأرية.

على الجانب الآخر، يقف بايرن ميونيخ، بطل أوروبا ست مرات آخرها في 2020، في موقف حرج أمام ضيفه فياريال، الذي هزمه ذهاباً بهدف الجناح الهولندي أرنو دانجوما.

وكان بايرن محظوظاً لترك ملعب «لا سيراميكا» دون أن تهتز شباكه مرة أخرى. حيث أقرّ مدرّبه الشاب يوليان ناجلسمان الذي يخشى خروج فريقه مرّة ثانية متتالية من ربع النهائي: «نحن تحت الضغط ونخشى تكرار ما حدث في الذهاب، نحن أمام فريق منظم.»

وبعد خسارته أمام «الغواصات الصفراء» في إسبانيا، عانى «دي روتن» أمام أوجسبورج في الـ«بوندسليجا» قبل أن ينقذه هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مسجلاً هدف الفوز في وقت متأخر بركلة جزاء.

ويرغب ناجلسمان بتحسّن يبلغ «60 أو 70%» لكنه يصرّ «الثلاثاء يجب أن نغيّر النتيجة».