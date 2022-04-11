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رمضان وعيسى وريبروف الأفضل في استفتاء الرابطة
رمضان وعيسى وريبروف الأفضل في استفتاء الرابطة
11 ابريل 2022 16:07

دبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين فوز عبدالله رمضان نجم الجزيرة، بجائزة أفضل لاعب، وخالد عيسى حارس العين كأفضل حارس مرمى، وسيرجي ريبروف مدرب العين بلقب أفضل مدرب، وذلك في جوائز الأفضل الشهرية عن شهر مارس، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية «اتصالات».
وجاء فوز الثلاثي بعد تصويت الجماهير عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، والذي استمر لمدة 48 ساعة.
وتفوق عبدالله رمضان في التصويت محققاً 1525 نقطة، يليه حبيب الفردان لاعب اتحاد كلباء بـ 1103 نقاط، ثم تولاني سيريرو لاعب الجزيرة 683 نقطة، وجويلهرم فييرا لاعب الظفرة بـ 645 نقطة، وجواو بيدرو بـ 322 نقطة.
من جانبه حقق خالد عيسى، نجم العين، جائزة أفضل حارس مرمى للمرة الرابعة، بعد أكتوبر، نوفمبر، وفبراير، بعدما حقق 1869 نقطة، يليه فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس بـ 1275 نقطة، ثم علي خصيف حارس مرمى الجزيرة بـ 1134 نقطة.
وواصل سيرجي ريبروف، مدرب العين، احتكاره لجائزة أفضل مدرب طوال الموسم الحالي، بفوزه بها للمرة السابعة على التوالي، بعدما جمع 1835 نقطة، يليه مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بـ 1236 نقطة، ثم دانييل إيسايلا مدرب بني ياس بـ 1207 نقاط.

خالد عيسى
العين
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
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