3 فرق تتنافس على بطاقتين في كأس منصور بن زايد



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غد، منافسات الجولة الأخيرة والحاسمة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الأولى، تجمع دائرة القضاء وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والثانية بين نادي سيتي جولف ومكتب الأمين العام.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

وتتنافس ثلاثة فرق على البطاقتين المؤهلتين إلى نصف النهائي، حيث يتواجد كل من نادي سيتي جولف ومكتب الأمين العام في صدارة المجموعة برصيد «4 نقاط»، وخلفهما هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية صاحب النقطتين، بينما خرج فريق دائرة القضاء من حسابات التأهل بوجوده أخيراً برصيد خال من النقاط.

وسيخوض فريق دائرة القضاء مواجهته الأخيرة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية والحصول على المركز الثالث وعدم إنهاء مشاركته في المركز الأخير من دون أي نقطة، بينما تكمن أهمية المباراة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في أن تحقيق الفوز فقط قد يضمن للفريق التأهل إلى نصف النهائي مع انتظار نتيجة اللقاء الثاني، ومن المتوقع أن يدخل فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المباراة بدوافع هجومية لتحقيق النقاط الثلاث، علماً بأن اللقاء يقام في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وفي الـ 11 مساء، وعلى أرضية ذات الملعب، تتجه الأنظار صوب قمة المجموعة الأولى، عندما يواجه نادي سيتي جولف مكتب الأمين العام، وقد يتأهلان معاً قبل خوض المواجهة إلى نصف النهائي في حالة خسارة أو تعادل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لكن أيضاً سيكون الصراع بين الفريقين محتدماً من أجل حسم المركز الأول حينها، كون أن المتصدر سيواجه وصيف المجموعة الثانية في نصف النهائي، إضافة إلى أن فوز هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على دائرة القضاء، سيزيد الضغوط عليهما، وسيعمل كل فريق على تحقيق الفوز وحسم مصيره، لأن تعادلهما يمكن أن يدخلهما في حسابات معقدة، بوجود ثلاثة فرق في المركز الأول برصيد 5 نقاط، وسيتم اللجوء بعدها إلى نظام ولائحة البطولة لتحديد المتأهلين.

وتقام مباراتا نصف النهائي، الاثنين المقبل، على أن يلعب النهائي، الأربعاء الموافق 20 أبريل الجاري، يذكر أن منافسات البطولة انطلقت في الرابع من الشهر الحالي، وتقام بمشاركة 8 فرق قسمت على مجموعتين.