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«تشتت وارتباك ذهني».. هكذا يراها توخيل!
«تشتت وارتباك ذهني».. هكذا يراها توخيل!
11 ابريل 2022 14:31

 
أنور إبراهيم (القاهرة)
قال الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، إنه على ثقة بأن فريقه يمكنه النجاح في قلب الطاولة على ريال مدريد وتحقيق «ريمونتادا» في مباراة إياب الدور ربع النهائي دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، التي ستقام مساء غد على ملعب السانتياجو برنابيو معقل الميرينجي. 

وطالب لاعبيه في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» بأن يضطلعوا بمسؤولياتهم أمام الفريق الإسباني، وأن يكشفوا عن وجههم الحقيقي الذي أظهروه خلال فوزهم الكاسح الأخير بستة أهداف نظيفة على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».
واعترف توخيل بأن اللاعبين ظهروا بمستوى يبعث على الاطمئنان والثقة وتحلوا بإرادة الفوز، ما يجعلهم قادرين على تحقيق «الريمونتادا» في «البرنابيو». 

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الفوز على ساوثهامبتون يمنحه كل هذه الثقة لتحقيق الفوز على الريال، قال توخيل: على اللاعبين أن يثبتوا أن هذا هو مستواهم الحقيقي، لقد عثرنا على ما يجعلنا أقوياء، وفوزنا الأخير على «القديسين» أكبر دليل على ذلك، وسوف نستمر في هذا الطريق.
وعن تبريره للسقطتين اللتين أصابتا الفريق أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي «1/4»، وريال مدريد «1/3» في ذهاب ربع نهائي «الأبطال»، قال توخيل: تشتت وارتباك ذهني وعدم تركيز. واعترف بأنه يتحمل جزءاً من المسؤولية عن هاتين الهزيمتين، ولكنه اجتمع مع اللاعبين واتفقوا على أن ما حدث قد حدث، وعلق قائلاً: الرسالة وصلت للجميع وتم استيعاب الدرس، وأنا أول من أستوعبه. 

توماس توخيل
تشيلي
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
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