مصر تتخطى أميركا وتحصد ذهبية بطولة العالم للمبارزة



علي معالي (دبي)

أكدت مصر براعتها العالمية في المبارزة وحافظت على تصنيفها الأول في العالم للمرحلة السنية تحت 20 سنة للشباب، بعد خطف ذهبية الفرق في سلاح الايبيه بتخطي منتخب أميركا بنتيجة 45 - 40، في المباراة النهائية لبطولة العالم التي جرت في مجمع حمدان الرياضي بمشاركة 102 دولة من مختلف دول العالم، لتحقق مصر في هذه النسخة 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، لتحتل الصدارة بين المنتخبات العربية والأفريقية.

قفزت مصر في الترتيب العام للبطولة إلى المركز الثامن بذهبية وفضية وبرونزية خلف أميركا المتصدرة برصيد 15 ميدالية (6 ذهب، 3 فضة، 6 برونز)، وإيطاليا في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات، وألمانيا في المركز الثالث ب 4 ميداليات، وإسرائيل في المركز الرابع برصيد 3 ميداليات

وعبر محمد السيد لاعب منتخب مصر عن سعادته الكبيرة بهذا التتويج واصفاً إياه بالفوز الرائع وقال: «لم نفز بهذا الحدث لهذه المرحلة السنية من قبل، ويمكن القول بأننا نقدم حتى الآن موسماً رائعاً».

أضاف: «إنه شعور لا يُصدق في ظل التنافس العالمي الكبير من أجل التتويج، كانت المباراة الأخيرة أمام أميركا صعبة للغاية، لكن تماسكنا كفريق جعلنا نحقق طموح المصريين في التتويج بالذهب والتواجد على أعلى المنصات العالمية، لنقول للجميع بأننا أبطال العالم الآن».

وعبر عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: «نجحنا في الحفاظ على تصنيفنا العالمي الأول الذي تحقق في نسخة العام الماضي بالقاهرة في سلاحي سيف المبارزة وسلاح السيف لنتصدر التصنيف للعام الثاني على التوالي، وهذا ثمرة جهد كبير من جميع العاملين في مجال هذه اللعبة».

وعلى مستوى الفتيات فازت إسرائيل بالميدالية الذهبية بنتيجة 45-42 بالتفوق بولندا في المباراة النهائية، فازت بولندا على الولايات المتحدة في الدور قبل النهائي 39-34، بينما هزمت إسرائيل السويد 45-38، وذهبت الميدالية البرونزية للولايات المتحدة الأميركية على السويد بنتيجة 45-43.

وقام بتتويج الأبطال كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي يرافقه اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي بالوكالة، وعبدالمنعم الحسيني.

وأشاد بما شاهده من تنظيم مثالي في بطولة العالم بدبي، موجها شكره إلى اللجنة المنظمة، كل العاملين في هذا الحدث الذي أكد براعة دولة الإمارات في التنظيم.