«بريفلانس» لجودلفين ينتزع الصدارة في كينلاند

دبي (الاتحاد)

قدّم الجواد "بريفلانس" لجودلفين عرضاً مميزاً بسباق كومونويلث ستيكس للفئة الثالثة، محققاً أول فوز له في سباقات الفئات، بينما سجل أخوه غير الشقيق "اميرتس رود" أول فوز له في مسيرته بنفس حفل كينلاند.

وبدا "بريفلانس" البالغ من العمر أربع سنوات، والذي أحرزت والدته "انريتشمينت" المركز الثاني بفارق رأس بسباق للمبتدئات في ذات الحفل في عام 2011، وكأنه مقبل على استهداف سباقات التاج الثلاثي.

وعاد المهر المنتسب لـ "ميداليا دورو"، للمنافسة على مستوى أعلى بإشراف بريندان والش، على خلفية تحقيقه فوزاً دون عناء بسباق سماح اختياري المطالبة في جلفستريم بارك مطلع مارس الماضي.

وبعد انطلاقة معتدلة من بوابة خارجية، استقر "بريفلانس" بالمركز الثاني في بداية السباق، قبل أن يتقدم لتعقب "ناشفيل" صاحب المركز الرابع في ماليبو ستيكس للفئة الأولى الموسم الماضي، عند الالتفاف حول المنعطف البعيد.

واندفع "بريفلانس" لينتزع الصدارة بقيادة تايلر جافاليوني، بالقرب من علامة ربع الميل الأخير، وعزز من صدارته في المسار المستقيم، مسجلاً الفوز دون عناء بفارق 2,25 طول في سباق الـ 1400 متر الرملي.

ومن جهة أخري يستعد "ماستر أوف ذا سيز" لمواصلة سجله الممتاز، بالعودة إلى مسار راولي مايل بمضمار نيوماركت في مستهل سيرته في عمر الأربع سنوات، للمنافسة بسباق أيرل أوف سيفتون ستيكس للفئة الثالثة، في اليوم الأول من حفل كريفن، الذي يقام غداً.

وافتتح ابن "دباوي" سجله بالفوز بإشراف شارلي أبلبي، في هذا المسار في العام 2020، وسجل فوزين رائعين في هذا المضمار الواقع بمقاطعة سفولك في بداية موسمه في عمر الثلاث سنوات، بالفوز بسباق كريفن ستيكس للفئة الثالثة، قبل أن يخسر بفارق نصف رأس بسباق 2000 جينيز للفئة الأولي.

وركض "ماستر أوف ذا سيز" الفائز بسباق سوبرلاتيف ستيكس للفئة الثانية، في جولاي كورس في عمر السنتين، أيضاً بشكل جيد في مضمار راولي مايل، وحل ثالثاً بفارق ضئيل خلف "بن بطل" في جويل ستيكس للفئة الثانية في سبتمبر.

ويستعد للمنافسة على مسافة 1800 متر لأول مرة، عقب سحبه حينما هاج عند البوابات بسباق بريدرز كب مايل للفئة الأولى الذي فاز به "سبيس بلوز".

في وقت مبكر من الحفل، يشارك "نيو سينس" بسباق يوروبين فري هانديكاب "قوائم"، وهو سباق يمكن أن يكون تحضيرياً لسباق 2000 جينيز.

وأظهر ابن" لوب دي فيجا" مستوى عالياً في عمر السنتين، ومن ذلك تفوقه بسهولة على الفائز لاحقاً بالفئة الأولى "انجل بلو" بسباق بات ايدري ستيكس "قوائم" في يوليو.

وأظهر قدراته التحملية حينما ركض من المؤخرة، وحل ثالثاً خلف "سوفرين برينس" في ظهوره الأخير بسباق جميرا كلاسيك "قوائم" على مسافة الميل في ميدان في فبراير.