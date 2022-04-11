برشلونة يصنع حدثاً تاريخياً في «الليجا»



مراد المصري (دبي)



صنع برشلونة حدثاً تاريخياً في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» بعدما أصبح أول فريق يحقق الفوز رغم احتساب ثلاث ركلات جزاء ضده في نفس اللقاء، في حدث لم تشهده المسابقة منذ انطلاقها قبل 93 عاماً.

برشلونة تفوق على ليفانتي 3 - 2 في مباراة حبست الأنفاس ليلة أمس في «الليجا»، وتم احتساب ثلاث ركلات جزاء على النادي الكتالوني في نفس المباراة وذلك لأول مرة طوال تاريخ مشاركته في «الليجا» استقبل منها هدفين.

اللافت أن احتساب 3 ركلات جزاء في نفس المباراة حصل للمرة الثانية خلال أسبوع تقريباً بعد احتساب نفس العدد لصالح ريال مدريد ضد سيلتا فيجو رغم أن معدل حصوله في «الليجا» كان يبلغ مرة كل 2000 مباراة.

برشلونة رفع سلسلة نتائجه الإيجابية إلى 15 مباراة متتالية دون خسارة في «الليجا» كأطول مسيرة لأي فريق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم.

برشلونة خطف الانتصار برأسية مهاجمه لوك دي يونج، لكن نجمه الواعد بيدري الذي شارك بديلاً خطف الأضواء بتسجيل وصناعة هدف ليصل إلى هدفه التاسع خلال 73 مباراة بقميص الفريق بعمر 19 سنة فقط.

أصبح هذا أكثر موسم يشهد تسجيل أهداف من لاعبين بدلاء لبرشلونة في الدوري بالوصول إلى 15 هدفاً مقابل 14 هدفاً سجلها البدلاء في موسمي 1995 - 1996 و2012 - 2013.

الجابوني أوباميانج واصل تألقه ليسجل هدفه العاشر في 14 مباراة مع برشلونة ويعادل رقم ممفيس ديباي في صدارة هدافي الفريق هذا الموسم رغم أن انضم إلى الفريق الإسباني في يناير الماضي فقط.