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الرياضي
500 لاعب في مهرجان الرياضات الإلكترونية
500 لاعب في مهرجان الرياضات الإلكترونية
11 ابريل 2022 11:45

دبي (الاتحاد)


أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الرياضات الإلكترونية الرمضاني عن تنظيم منافسات المهرجان في 6 ألعاب هي «فيفا 2022 وسوبر سماش وليج أوف ليجيند وفالورانت وكاونتر سترايك وفورتنايت»، وذلك في صالة «كيو كلَوب» بمنطقة البرشاء وعود المطينة بمدينة دبي.
وتشهد المنافسات مشاركة كوكبة من أبطال الإمارات في الرياضات الإلكترونية بمختلف الألعاب، وتنوعت الألعاب ما بين كرة القدم الإلكترونية وألعاب الرماية والألعاب القتالية والألعاب الاستراتيجية، وسيشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ومختلف الفرق الإلكترونية التي ستنافس في الألعاب الإلكترونية الجماعية مثل لعبة ليج أوف ليجيند ولعبة فالورانت، التي ازدادت شعبيتها في الآونة الأخيرة وأصبحت «تريند» في المنطقة.
وقال حمد عبدالملك مدير شركة «فور زيرو فور» للرياضات الإلكترونية المُنظّمة للمهرجان إن اللجنة رصدت جوائز بقيمة 7500 دولار وستكون المنافسات «أوفلاين» حضورية على أن تقام في كل إجازة نهاية الأسبوع طوال شهر رمضان المبارك وأبدى عبدالملك سعادته برعاية اتحاد الرياضات الإلكترونية المهرجان وهي باكورة التعاون بين فور زيرو فور والاتحاد.

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