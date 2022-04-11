هل يدرب تين هاج «النادي التجاري»؟

أنور إبراهيم (القاهرة)

لايزال الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام يفكر في عرض مانشستر يونايتد الخاص بتوليه مهمة القيادة الفنية لـ «الشياطين الحمر» اعتباراً من الصيف القادم، خلفاً للألماني رالف رانجينك المدير الفني المؤقت.

وكشف فريك يانسن الصحفي الهولندي الشهير النقاب عن أن المعلومات التي لديه ولدى مراقبين آخرين تؤكد أن تين هاج لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن تدريب اليونايتد وبالتالي فإن قدومه إلى«أولد ترافورد» غير مؤكد.

ويبدو أن تين هاج تأثر بالنصائح التي قدمها له مواطنه لويس فان جال المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا، والذي سبق له تدريب مانشستر يونايتد، والتي طالبه فيها بصرف النظر عن فكرة تدريب هذا الفريق الإنجليزي، الذي وصفه بأنه نادي تجاري أكثر من كونه نادياً حقيقياً لكرة القدم، وترتيباً على ذلك كان هذا التردد سبباً في تأخير القرار النهائي لتين هاج.

وأوضح الصحفي الهولندي إن ثمة اتصالات ستجرى بين إدارتي أياكس ويونايتد خلال الأيام القادمة، وإذا ما سارت الأمورعلى مايرام، سيذهب تين هاج إلى إنجلترا ويتولى تدريب اليونايتد اعتباراً من الموسم القادم، أما الآن فلم يتحدد شيئاً بصورة نهائية.

واعترف الصحفي الهولندي بأن تين هاج يعتبر مانشستر يونايتد نادياً جذاباً وإنه تحدث بالفعل مع المسؤولين عن إدارته، وإن كان يتخوف فقط مما قاله مواطنه فان جال عن هذا النادي.

جدير بالذكر أن تين هاج هو المرشح رقم واحد بالنسبة لإدارة اليونايتد، ولم يكن ينافسه سوى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان، ولكن إدارة مانشستر يونايتد تفضل «الهولندي» على «الأرجنتيني» لأنه سيحصل على راتب أقل، كما إن الشرط الجزائي الموجود في عقد تين هاج لايتجاوز 7و1مليون يورو، بينما الشرط الجزائي في عقد بوكيتينيو يصل إلى 17 مليون يورو!.

يذكر أن إيريك تين هاج المولود في 2 فبراير1970(52سنة) بدأ مسيرته التدريبية في نادي جو أهد إيجلز (12/2013) ثم تولى تدريب فريق بايرن ميونيخ «ب» (13/2015) ومنه إلى أوترخت (15/2017)، ثم تولى تدريب أياكس أمستردام اعتباراً من 2017 وحتى الآن، وفاز معه بالدوري وكأس هولندا مرتين عامي 2019و2021، كما وصل بالفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج» في 2019، ولكنه ودع البطولة في النسخة الحالية من دورالـ 16.