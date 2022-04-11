«نصف نقطة» تهدي رستم لقب أبوظبي للشطرنج السريع

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

توج الأستاذ الدولي الفلبيني رستم تولنتينو بلقب بطولة أبوظبي الرمضانية للشطرنج السريع، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، التي احتضنت المنافسات في مقرها في أبوظبي لمدة ثلاثة أيام، وقد سجلت البطولة في أنشطة الاتحاد الدولي للشطرنج وسيتم احتسابها في التصنيف الدولي للاعبين واللاعبات.

وعانق رستم اللقب بعد فوزه في ثمانية جولات وخسارة واحدة، ليتجاوز بقية المنافسين بنصف نقطة كفلت له حسم اللقب لمصلحته، وتعادل في المركز الثاني أربعة لاعبين برصيد سبع نقاط ونصف لكل منهم، وبعد إجراءات كسر التعادل نال الأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر المركز الثاني، تلاه الأستاذ الدولي الفلبيني جوليوس راموس في المركز الثالث، والأستاذ الدولي عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج بالمركز الرابع، والأستاذ الدولي الكبير آدم طوخاشيف من أوكرانيا بالمركز الخامس، والأستاذة الدولية الأرمينية ماريا جيفوركيان بالمركز السادس.

وعلى صعيد منافسات الفئات العمرية، فاز حمدان إدريس الحامد، بلقب فئة الناشئين 16 سنة ذكور، وهاجر عمير في فئة الناشئين 16 سنة إناث، وروضة السركال بفئة الناشئين 14 سنة إناث، والهندي أنانتاريان فئة الناشئين 12 سنة ذكور، ومواطناه باتاشيريا أندريا بفئة الناشئين 12 سنة إناث، وفاروق فايزان فئة الناشئين 10 سنوات ذكور، والسورية ماسا رافع فئة الناشئين 10 سنوات إناث.

وأقيمت البطولة بالنظام السويسري من تسع جولات، وبزمن قدره 10 دقائق لكل لاعب مع إضافة خمس ثوان لكل نقلة ملعوبة، وشارك في المنافسات 167 لاعباً ولاعبة، وتصدرت الهند قائمة المشاركين بـ 59 لاعباً ولاعبة، ثم الإمارات بـ 48 لاعباً ولاعبة، والفلبين بـ 14 لاعباً، وأدار مباريات البطولة الحكم الدولي الروماني بوجدان جاربيا والحكم الفلبيني مارلون كونان.

وفي ختام الحدث الرمضاني الكبير، قام الدكتور عارف سلطان الحمادي مدير ونائب الرئيس التنفيذي جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا راعي البطولة، وعارف إسماعيل الخوري نائب رئيس مجلس الإدارة في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بتتويج الفائزين بالفئات العمرية المختلفة.

من جانبه، تقدم عارف الخوري بالشكر لجامعة خليفة لرعايتها واستضافتها البطولة، وأشاد بالنتائج الجيدة التي حققها لاعبو نادي أبوظبي للشطرنج، بنهاية البطولة الرمضانية قياساً بالمستوى الرفيع للاعبين الدوليين المشاركين، كما هنأ جميع المتوجين، وتمنى التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في البطولات المقبلة.