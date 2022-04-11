الوحدة يلتقي الوصل ودياً الخميس

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يلتقي فريق الوحدة مع الوصل في مباراة ودية الخميس المقبل في دبي، في إطار تحضيرات الفريقين للجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي الودية الثانية لـ «العنابي» خلال 4 أيام، حيث سبق له وأن التقى فريق الغربية أحد أندية الدرجة الثانية أمس في مباراة تدريبية.

واستعاد الوحدة خلال التوقف الحالي جميع لاعبيه المصابين، بجانب عودة إسماعيل مطر قائد الفريق للتدريبات بعد تعافيه من إصابة في اليد، وانتهاء عقوبته الانضباطية على خلفية أحداث لقاء الكلاسيكو أمام العين بالجولة 19 من الدوري، بينما يفقد الفريق عبد الله الكربي فقط الذي تعرض للطرد بعد نيله إنذارين أمام الإمارات بالجولة السابقة من الدوري، وهو ما يدعم «العنابي» بالفترة المقبلة التي لا يزال يحتفظ فيها بحظوظه للفوز بلقب الدوري، رغم فارق الـ 7 نقاط الذي يفصله عن العين المتصدر بـ 49 نقطة.

وكان الفرنسي جريجوري المدير الفني للفريق، قد أكد أن ما يعنيه بالدرجة الأولى في الجولات الست المتبقية من الدوري هو حصد النقاط وعدم التفريط في أي نقطة، قبل التفكير في نتائج المنافسين، وهو تحد يرى أن تكامل عناصر الفريق يجعله ممكناً.

وأمام الوحدة بجانب الدوري مواجهة من نوع خاص مع الشارقة يوم 11 مايو المقبل، في نهائي كأس رئيس الدولة أغلي البطولات، وهو التحدي الذي تأمل جماهير «العنابي» بكسبه، خاصة أنه يمثل مباراة واحدة لإنقاذ الموسم المحلي ببطولة كبيرة، كما أن الفوز يعد دفعة كبيرة لما تبقى من الدوري.